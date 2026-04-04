Марка Zeekr отметит первый юбилей выпуском особого автомобиля

Седан имеет двухмоторную полноприводную силовую установку пиковой мощностью 680 кВт (912 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 2,91 с, а максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Силовая установка питается от батареи марки CATL емкостью 103 кВт⋅ч. Она поддерживает технологию 6C, заряжаясь от 10% до 80% за 10 минут. Запас хода 001 достигает 680 км по циклу CLTC.

Между тем, продажи Zeekr в России резко выросли из-за новой модели . За первые два месяца 2026 года в России поставили на учет 1050 автомобилей Zeekr — на 127% больше, чем год назад.

