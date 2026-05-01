Марке Tesla потребовалось 9 лет, чтобы выпустить грузовик Semi

В серию пошёл модернизированный вариант Tesla Semi, который отличается улучшенной аэродинамикой, иным оформлением носового обтекателя и большей энергетической эффективностью. Сообщается, что расход электричества удалось снизать на 15% относительно предсерийного исполнения.

Тягач оснащается тремя электромоторами общей отдачей порядка 800 кВт (около 1100 л.с.). Запас хода составляет 500 миль (800 км), но производитель сознательно не раскрывает ёмкость тяговых батарей.

Главная особенность кабины – это водительское кресло, установленное посередине. По обе стороны от рулевого колеса расположены широкоформатные экраны, на которые выводится изображение от наружных камер.

«Эта штука обладает сумасшедшей мощностью по сравнению с дизельными грузовиками. По сути, это слон, который движется как гепард», — описал Илон Маск возможности Semi.

Ранее сообщалось, что электрогрузовик сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 секунд, а с полной загрузкой, превышающей 37 т, — за 20 с. То есть динамика соответствует легковым автомобилям.

