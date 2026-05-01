Опубликовано 01 мая 2026, 19:25
Марке Tesla потребовалось 9 лет, чтобы выпустить грузовик Semi

Tesla наладила серийное производство электротягача Semi. Премьера седельного тягача Tesla Semi состоялась 9 лет назад, в 2017 году. После этого автомобили проходили тестовую эксплуатацию, притом предсерийные экземпляры пополнили автопарки крупных компаний — PepsiCo, DHL, Walmart и US Foods. И вот теперь американский автопроизводитель организовал серийный выпуск аккумуляторных грузовиков.
Tesla Semi 2026
Tesla Semi 2026
© Tesla
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В серию пошёл модернизированный вариант Tesla Semi, который отличается улучшенной аэродинамикой, иным оформлением носового обтекателя и большей энергетической эффективностью. Сообщается, что расход электричества удалось снизать на 15% относительно предсерийного исполнения.

Тягач оснащается тремя электромоторами общей отдачей порядка 800 кВт (около 1100 л.с.). Запас хода составляет 500 миль (800 км), но производитель сознательно не раскрывает ёмкость тяговых батарей.

Главная особенность кабины – это водительское кресло, установленное посередине. По обе стороны от рулевого колеса расположены широкоформатные экраны, на которые выводится изображение от наружных камер.

«Эта штука обладает сумасшедшей мощностью по сравнению с дизельными грузовиками. По сути, это слон, который движется как гепард», — описал Илон Маск возможности Semi.

Ранее сообщалось, что электрогрузовик сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 секунд, а с полной загрузкой, превышающей 37 т, — за 20 с. То есть динамика соответствует легковым автомобилям.

