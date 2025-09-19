Новости
Опубликовано 19 сентября 2025, 09:02
1 мин.

Российский авторынок поднялся на второе место в Европе

Уступила Россия только Германии
Российский авторынок стал вторым в европейском зачете. В августе в России было продано 122 235 новых легковых автомобилей, подсчитал «Автостат». Это на 17,6 процента меньше, чем за тот же месяц 2025 года, но в нынешнем году это максимальный результат. Это позволило стране подняться еще выше в рейтинге рынков Европы: если в июне он был шестым, в июле — уже третьим, то в августе, по данным GlobalData, занял вторую строчку.
© Алексей Филиппов / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В Германии в за последний месяц лета реализовали 207 229 новых легковушек — на пять процентов больше, чем в августе 2024 года. Замкнула тройку лидеров Франция, где было продано 87 850 машин (+2,2 процента).

Далее следует Великобритания с 82 908 реализованными автомобилями и сокращением рынка на два процента. Страна за месяц опустилась на две позиции. За ней идет Италия, показатель которой — 67 272 машины и падение на 2,7 процента в годовом сравнении.

Испания, расположившаяся на шестом месте, показала результат в 61 315 проданных легковых автомобилей и самый значительный рост — на 17,2 процента.

Ранее аналитики перечислили самые популярные у россиян машины в сегменте от 3 до 5 миллионов рублей. Это сплошь китайские кроссоверы: первым в январе-августе стал Jaecoo J7, вторым — GAC GS8, третьим — Jetour T2.

Источник:Автостат
Автор:Мария Руцкая
