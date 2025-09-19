Российский авторынок поднялся на второе место в Европе

В Германии в за последний месяц лета реализовали 207 229 новых легковушек — на пять процентов больше, чем в августе 2024 года. Замкнула тройку лидеров Франция, где было продано 87 850 машин (+2,2 процента).

Далее следует Великобритания с 82 908 реализованными автомобилями и сокращением рынка на два процента. Страна за месяц опустилась на две позиции. За ней идет Италия, показатель которой — 67 272 машины и падение на 2,7 процента в годовом сравнении.