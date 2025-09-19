Российский авторынок поднялся на второе место в Европе

Российский авторынок поднялся на второе место в ЕвропеУступила Россия только Германии
В Германии в за последний месяц лета реализовали 207 229 новых легковушек — на пять процентов больше, чем в августе 2024 года. Замкнула тройку лидеров Франция, где было продано 87 850 машин (+2,2 процента).
Далее следует Великобритания с 82 908 реализованными автомобилями и сокращением рынка на два процента. Страна за месяц опустилась на две позиции. За ней идет Италия, показатель которой — 67 272 машины и падение на 2,7 процента в годовом сравнении.
Испания, расположившаяся на шестом месте, показала результат в 61 315 проданных легковых автомобилей и самый значительный рост — на 17,2 процента.
Ранее аналитики перечислили самые популярные у россиян машины в сегменте от 3 до 5 миллионов рублей. Это сплошь китайские кроссоверы: первым в январе-августе стал Jaecoo J7, вторым — GAC GS8, третьим — Jetour T2.