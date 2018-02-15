Skoda Superb добрался быстрее «Теслы» до Марса. Но до другого

Компания Skoda спародировала отправление электрокара Tesla Roadster к Марсу на ракете-носителе Falcon Heavy. Чешский автопроизводитель отправил лифтбэк в населенный пункт, который называется так же, как седьмая по размерам планета Солнечной системы.

В ролике есть несколько скрытых отсылок к запуску «Теслы» к Марсу. На экране мультимедийной системы электрокара была надпись Don’t Panic («не паникуй»), а на дисплее мультимедийки «Шкоды», приехавшей в Марс, написано Don’t Panic Elon! («Илон [Маск – глава Tesla], не паникуй!»).

Запуск «Теслы» на Falcon Heavy к Марсу состоялся в начале февраля. При этом в отличие от Superb, Roadster не достигнет Марса. Корабль с машиной на борту пройдет мимо планеты и отправится к поясу астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.