Чехи попросили Илона Маска не паниковать

Пульс

Skoda Superb добрался быстрее «Теслы» до Марса. Но до другого

C7ae2d93ab49f439b6161a2309e2e9424ef7341a
15 февраля 2018

Компания Skoda спародировала отправление электрокара Tesla Roadster к Марсу на ракете-носителе Falcon Heavy. Чешский автопроизводитель отправил лифтбэк в населенный пункт, который называется так же, как седьмая по размерам планета Солнечной системы.

Через 20 метров поверните налево: как в интернете шутят про «Теслу» в космосе

В ролике есть несколько скрытых отсылок к запуску «Теслы» к Марсу. На экране мультимедийной системы электрокара была надпись Don’t Panic («не паникуй»), а на дисплее мультимедийки «Шкоды», приехавшей в Марс, написано Don’t Panic Elon! («Илон [Маск – глава Tesla], не паникуй!»).

Запуск «Теслы» на Falcon Heavy к Марсу состоялся в начале февраля. При этом в отличие от Superb, Roadster не достигнет Марса. Корабль с машиной на борту пройдет мимо планеты и отправится к поясу астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.

Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая

Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска

Теги:
LamborghiniAventadorRoadsterTeslaSkodaSuperb
Новости по теме
9 февраля 2018
Запущенную в космос «Теслу» признали спутником
7 февраля 2018
SpaceX отправил «Теслу» к Марсу