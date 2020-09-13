Электрокар Maserati MC20 дебютирует под новым брендом и удивит мощностью

Будущие «батарейные» Maserati получат 800-вольтовую электросистему, как у Porsche Taycan, что позволит повысить общую эффективность и уменьшить время зарядки. Для моделей без двигателей внутреннего сгорания создадут отдельный суббренд Folgore, причём первенцем новой марки станет не электрический MC20, а спорткар GranTurismo второго поколения.

По производительности Maserati MC20 Folgore окажется вне конкуренции — инженеры не раскрывают пиковую отдачу силовой установки, но говорят, что электрический суперкар будет «гораздо мощнее» бензинового MC20 с 630-сильным (730 Нм) V6 3.0 Nettuno. На серьёзную мощность намекают расчётные характеристики MC20 Folgore: разгон с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, максимальная скорость — свыше 310 километров в час.