Электрокар Maserati MC20 дебютирует под новым брендом и удивит мощностью

Изданию Autoblog удалось побеседовать с инженерами и маркетологами Maserati и узнать об архитектуре шести будущих электромобилей. Все они получат трёхмоторную силовую установку с одним электродвигателем на передней оси и двумя — в приводе задней. Задние электромоторы объединят в единый блок, однако механической связи между ними не будет, что позволит реализовать систему управления вектором тяги.
Интерьер Maserati MC20
Будущие «батарейные» Maserati получат 800-вольтовую электросистему, как у Porsche Taycan, что позволит повысить общую эффективность и уменьшить время зарядки. Для моделей без двигателей внутреннего сгорания создадут отдельный суббренд Folgore, причём первенцем новой марки станет не электрический MC20, а спорткар GranTurismo второго поколения.
По производительности Maserati MC20 Folgore окажется вне конкуренции — инженеры не раскрывают пиковую отдачу силовой установки, но говорят, что электрический суперкар будет «гораздо мощнее» бензинового MC20 с 630-сильным (730 Нм) V6 3.0 Nettuno. На серьёзную мощность намекают расчётные характеристики MC20 Folgore: разгон с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, максимальная скорость — свыше 310 километров в час.
Главный дизайнер Maserati Клаус Буссе заявил что внешность электрокаров итальянской марки будет отличаться от версий с ДВС, поскольку переход на электротягу позволит избавиться от ненужных воздухозаборников и создать «чистый» образ.
В ближайшие четыре года Maserati намерена глобально обновить линейку: сменят поколение седан Quattroporte, кроссовер Levante и спорткары GranTurismo/GranCabrio, дебютируют новый компактный вседорожник Grecale, а также модификация MC20 Spider с открытым верхом.