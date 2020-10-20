Один из 155 редчайших Maserati пустят с молотка

Maserati Khamsin дебютировал на Женевском автосалоне в 1973 году. Экстерьер гран-турера разработал знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини. Кузов модели отличался особой клиновидной формой и «плавающими» задними фарами на прозрачной панели. Однако в США купе поставляли с фонарями, размещенными в нижней части кузова. Кроме того, американская версия отличалась черными бамперами. Всего с конвейера итальянского производителя сошло 435 уникальных купе, 155 из которых отправились за океан.

Maserati Khamsin оборудован алюминиевым 4,9-литровым V8. Мощность двигателя моделей, предназначенных для американского рынка, составляет 315 лошадиных сил (308 Нм). В паре с агрегатом работает пятиступенчатая «механика». Максимальная скорость купе составляет 270 километров в час.