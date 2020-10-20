Один из 155 редчайших Maserati пустят с молотка

Maserati Khamsin дебютировал на Женевском автосалоне в 1973 году. Экстерьер гран-турера разработал знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини. Кузов модели отличался особой клиновидной формой и «плавающими» задними фарами на прозрачной панели. Однако в США купе поставляли с фонарями, размещенными в нижней части кузова. Кроме того, американская версия отличалась черными бамперами. Всего с конвейера итальянского производителя сошло 435 уникальных купе, 155 из которых отправились за океан.
Maserati Khamsin оборудован алюминиевым 4,9-литровым V8. Мощность двигателя моделей, предназначенных для американского рынка, составляет 315 лошадиных сил (308 Нм). В паре с агрегатом работает пятиступенчатая «механика». Максимальная скорость купе составляет 270 километров в час.
Фото: Bring a Trailer
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Выставленный на торги Khamsin за 42 года эксплуатации сменил всего двух владельцев. Нынешний хозяин приобрел суперкар в 1995 году. По его словам, купе недавно прошло полное техническое облуживание, в рамках которого у автомобиля устранили неполадки в тормозной и топливной системах, а также провели диагностику двигателя. Интерьер суперкара выполнен из черной кожи, которая также отлично сохранилась с завода.
В настоящий момент за купе с пробегом 64 000 километров оценили в 35 000 долларов (примерно 2,7 миллионов рублей по текущему курсу). Аукцион продлиться до конца недели.
На прошлой неделе на аукционе Gooding & Company выставили на продажу редчайший Lamborghini Countach LP400 Periscopica. За один с 158 суперкаров с задним стеклом-перископом планируют выручить от 900 000 до 1 100 000 долларов (70,4–86 миллиона рублей).