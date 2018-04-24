Лимузин «Кортежа» не появится на инаугурации Путина
Российский лимузин проекта «Кортеж» не будет использоваться в ходе инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
При этом по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это не означает, что автомобиль не готов участвовать в мероприятии. «Мы точно будем готовы к началу мая полностью технически обеспечить такую возможность», — заявил министр. Он также добавил, что поставки заказанных Федеральной службой охраны машин идут в срок.
Источник РИА Новости пояснил, что в сценарий инаугурации были внесены изменения, из-за которых необходимость в автомобиле отпала. По словам одного из участников подготовки инаугурации, первоначальный сценарий подразумевал использование лимузина, но позже режиссер церемонии предложил отказаться от этой идеи.
В рамках проекта «Кортеж» институт НАМИ совместно с Porsche Engineering разработал целое семейство представительских автомобилей: седан (обычный и бронированный), минивэн, внедорожник и бронированный лимузин. Этой весной короткий седан ЕМП-4123 прошел краш-тесты в лаборатории пассивной безопасности НАМИ на Дмитровском полигоне.
Лимузины должны получить двигатель V12 с четырьмя турбокомпрессорами, выдающий свыше 800 лошадиных сил. Для остальных машин разработан более скромный двигатель — 600-сильная «восьмерка» 4.4 с двумя турбинами. В рамках семейства спроектирован и четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,2 литра (его несколько раз показывали на выставках). Все автомобили получат полноприводную трансмиссию с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и гибридную «добавку» в виде электромотора между двигателем и коробкой.
По словам Дениса Мантурова, в этом году в опытную эксплуатацию поступят около семидесяти автомобилей проекта «Кортежа». Кроме того, несколько машин уже проходят испытания в Гараже особого назначения: тесты должны завершиться в мае. Первые машины для чиновников поступят в конце 2018-го или начале 2019-го. Около шестнадцати машин передадут ФСО.