Опубликовано 26 мая 2026, 12:131 мин.
МАЗ представил автобус для тех, кто живет за МКАДом
МАЗ представил обновленный пригородный автобус 303147 на выставке COMVEX в Москве. Именно на выпуск таких автобусов Минский автомобильный завод планирует полностью перейти с 2027 года, постепенно отказываясь от производства устаревших машин второго поколения.
© Motor
Основные доработки затронули салон: автобус получил более продуманную эргономику, повышенный уровень комфорта для пассажиров и ряд новых технологических решений.
Модель 303 147 ориентирована в первую очередь на пригородные маршруты, где важны вместительность, плавность хода и экономичность. В частности, за МКАДом (Минская кольцевая автомобильная дорога).
Мощность двигателя автобуса составляет 294 л.с. Коробка передач автоматическая шестиступенчатая. Максимальная скорость — 90 км/ч. В салоне есть 50 посадочных мест.
Источник:Motor
Автор:Алексей Морозов