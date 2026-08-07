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Опубликовано 07 августа 2026, 18:10
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МАЗ раскрыл архив из тысяч фотографий грузовиков и завода

МАЗ опубликовал 3 тысячи исторических фотографий машин и завода. Автозавод выложил в открытый доступ архивные кадры с грузовиками, выпускавшимися в Минске в разные годы, производственным процессом и сотрудниками. Виртуальный музей на официальном сайте завода заработал к 82-летию предприятия.
Грузовик МАЗ-5337 на испытаниях
Грузовик МАЗ-5337 на испытаниях
© МАЗ
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«На страницах сайта: 120 авторских статей, 60 видеороликов, более 3000 снимков, полноценный виртуальный тур 360° по залам реального музея. Главная гордость проекта — „оживленные“ кадры: с помощью современных технологий старые фотографии буквально заговорили, передавая дух прошедших десятилетий», — отмечается в публикации Telegram-канала «Автозаводец МАЗ».

Минский автозавод был создан по приказу Государственного комитета обороны СССР от 9 августа 1944 года. Для фронта и народного хозяйства, разрушенного войной, потребовалось организовать в районе освобожденного Минска сборку и ремонт автомобилей. Первоначально там собирали грузовики, поступившие по ленд-лизу, а с 1945 года на новом заводе начался выпуск грузовиков первой собственной модели — МАЗ-200.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Карьерный самосвал МАЗ-525

© МАЗ

Грузовики МАЗ широко известны на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье. В разное время грузовики, автобусы и спецтехника МАЗ поставлялись более чем в 45 стран мира.

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Источник:Автозаводец МАЗ
Автор:Михаил Лобачёв
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