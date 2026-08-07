МАЗ раскрыл архив из тысяч фотографий грузовиков и завода
«На страницах сайта: 120 авторских статей, 60 видеороликов, более 3000 снимков, полноценный виртуальный тур 360° по залам реального музея. Главная гордость проекта — „оживленные“ кадры: с помощью современных технологий старые фотографии буквально заговорили, передавая дух прошедших десятилетий», — отмечается в публикации Telegram-канала «Автозаводец МАЗ».
Минский автозавод был создан по приказу Государственного комитета обороны СССР от 9 августа 1944 года. Для фронта и народного хозяйства, разрушенного войной, потребовалось организовать в районе освобожденного Минска сборку и ремонт автомобилей. Первоначально там собирали грузовики, поступившие по ленд-лизу, а с 1945 года на новом заводе начался выпуск грузовиков первой собственной модели — МАЗ-200.
я выбрал вместо рекламы.
Грузовики МАЗ широко известны на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье. В разное время грузовики, автобусы и спецтехника МАЗ поставлялись более чем в 45 стран мира.
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