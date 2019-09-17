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20:00

Mazda MX-5 установила рекорд, о котором никто не догадывался

«Миата» преодолела за 12 часов 2900 «шпилек»

Родстер Mazda MX-5 первого поколения установил мировой рекорд, о существовании которого никто скорее всего, даже не подозревал — спорткар за 12 часов сумел преодолеть 2900 «шпилек».

Немецкое отделение марки таким необычным способом решило отметить 30-летний юбилей одного из самых культовых автомобилей за всю историю не только японского, но и мирового автопрома. Компания получила от властей Австрии официальное разрешение закрыть на один вечер извилистый горный перевал и провести рекордный заезд на нем.

В команде было четыре гонщика, которые сменяли друг друга на протяжении всех 12 часов. Кроме того, родстер дополнительно модифицировали в ателье Mazda Garage, однако подробности о доработках производитель раскрывать не торопится.

За 12 часов автомобилю нужно было преодолеть рекордной количество «шпилек» — резких поворотов после прямого участка трассы. Для чистоты эксперимента автомобиль оснастили GPS-трекером, чтобы фиксировать каждый из поворотов — по требованиям, они должны быть от 150 до 180 градусов. Ближе к вечеру ситуацию усложнили погодные условия — к плохой видимости добавился довольно сильный дождь.

Однако это не помешало команде «Мазды» добиться своего и все же установить новый мировой рекорд — за 12 часов практически непрерывной езды пилоты преодолели 2900 шпилек. Предыдущий рекордсмен сумел проехать примерно на 1400 поворотов меньше.

«Миаталенд»: лучший отель в мире для поклонников «Мазды» MX-5

В начале сентября рекордом на серпантине отличился Volkswagen — его гоночный электрокар ID.R стал лучшим на «Дороге 99 поворотов», гоночном треке на китайской горе Тяньмэнь. Автомобиль преодолел почти 11-километровую трассу за 7 минут 38,585 секунд.