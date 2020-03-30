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8:30

Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая

Меняем топовый хэтчбек на автомобиль с мотором 1.5, пересаживаемся на седан и считаем стоимость владения

© Кирилл Калапов
Ефим Репин
В прошлый раз мы поездили на топовом хэтчбеке Mazda3 с двухлитровым мотором и набором оснащения, ничем не уступающим «взрослым» моделям. Теперь пересаживаемся на машину в более простой комплектации и с 1,5-литровым двигателем, а также быстренько знакомимся с седаном и считаем стоимость владения новой «трешкой» в первый год эксплуатации.

Длительный тест Mazda3: часть первая

Вместо серого металлика — традиционный маздовский красный, вместо черных восемнадцатых колес стоят 16-дюймовые на пухлых шинах, а «полный фарш» заменен версией попроще, в которой даже заднего парктроника нет. Что, кстати, немного осложняет парковку, потому что крупные задние стойки и маленькое стеклышко пятой двери существенно мешает обзорности. На самом деле эту комплектацию нельзя назвать скромной или бюджетной: это «средний» вариант Active, который стоит от 1 590 000 рублей. И тут уже есть светодиодные фары (правда с галогеновыми ходовыми огнями, а не с LED-элементами, как «в топе»), проекционный дисплей, двухзонный климат, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, круиз-контроль (конечно, обычный, а не адаптивный) и та же аудиосистема с восемью динамиками.

километров проехала Mazda3 1.5 за месяц теста

Добавьте сюда пакет опций за 18 тысяч рублей, в который входит подогрев руля и зоны покоя дворников, и в этом автомобиле будет всё, что нужно для счастливой жизни. За исключением того самого парктроника, недоступного даже за доплату. Он появится только в топовом варианте Supreme, который стоит минимум 1,7 миллиона рублей. Немного странное решение и набор оснащения комплектаций, но тут уж ничего не поделаешь. Что имеем, то имеем.

Кстати, седан Mazda3, на который мы пересядем попозже, доступен только с одним мотором (120-сильной «четверкой» 1.5) и в одной комплектации — той же самой версии Active, что и у хэтчбека. Стоит такая машина от 1 603 000 рублей, но для нее в отличие от пятидверки предлагаются два пакета опций за 18 и 66 тысяч рублей. Состав первого из них ничем не отличается от варианта для хэтчбека, а вот во второй входит бесключевой доступ, зеркало заднего вида с автозатемнением, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида. Таким образом, самый дорогой седан Mazda3 будет стоить 1 669 000 рублей.

120-сильные Mazda3, ни седан, ни хэтчбек, конечно, не поражают динамикой. Если не смотреть на цифры динамических характеристик, то кажется что 1,5-литровые автомобили набирают «сотню» примерно за то же время, что модификация на 150 лошадиных сил. В Мазде заявляют, что базовая пятидверка достигает первых ста километров в час за бесконечно долгие 12,4 секунды (12,3 секунды для седана), а более мощный вариант — за уже более-менее приемлемые 9,3 секунды.

Однако настройки силовых установок «матрешек» и реакции на нажатие акселератора таковы, что автомобили кажутся намного быстрее, чем они есть на самом деле. При этом в реальном городском трафике машин с базовым мотором более чем достаточно, поэтому большого смысла переплачивать за 150-сильный мотор нет. Тем более, когда даже на «трешке» с 1.5 включаешь спортивный режим. Реакции на газ становятся еще острее, а коробка дольше держит выбранную передачу — время разгона до «сотни» это не изменит, но положительных эмоций точно прибавит.

И увеличит расход топлива. Если Mazda3 2.0 съедала около 8,1 литра топлива на сто километров пробега, то 1,5-литровый хэтчбек — уже 8,5 литра. Но в любом случае показатели очень скромные, а цифра почти в 560 километров запаса хода на экране борткомпьютера (особенно при нынешних ценах на бензин) греет душу после каждого посещения АЗС.

Mazda3 на пухлых шинах едет лишь чуть-чуть мягче своего богатого брата. Автомобиль меньше потряхивает на крупных ямах и стыках, но откровенно плохую дорогу он все еще не любит. Характер машины при этом остался все тем же — понятные и прогнозируемые реакции, в том числе в предельных режимах, информативное рулевое управление, но без искры и азарта.

Седан Mazda3 1.5

Дизайн четырехдверной «матрешки» отличается от хэтчбека: тут другой рисунок сетки решетки радиатора, хромированное оформление вместо черного глянца, иное оформление нижней части переднего бампера, новый задний бампер и фонари.

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Фото: Вячеслав Крылов

Вживую седан Mazda3 выглядит уменьшенной точной копией Mazda6, что, видимо, и было главной задачей дизайнеров. Но лично для меня внешний вид хэтчбека гармоничнее, хотя тут, как мы знаем, на вкус и цвет все фломастеры разные — кому что больше нравится.

Фото Вячеслава Крылова

Объем багажного отсека седана — 444 литра, что почти на 50 литров больше, чем у хэтчбека. Но это все равно очень мало по мерках класса: отсек «японца» на 26 литров меньше, чем у Toyota Corolla и на 58 литров меньше, чем у Kia Cerato.

Фото Вячеслава Крылова

C удобством использования грузового отсека тоже беда: высоченный порог, одна единственная тусклая лампочка освещения и ни одного приспособления для фиксации груза. Даже ни одного крючочка для пакетов нет или простейшего ремешка на боковой стенке для канистры с омывайкой.

Фото Вячеслава Крылова

Но зато у седана есть все тот же классный интерьер, отлично работающая в паре силовая установка и хорошая управляемость. Еще один козырь — экономичность. На четырехдверке мы проехали около 900 километров и так получилось, что все они были пройдены в режиме «город-трасса-город». И в смешанном цикле 120-сильная «матрешка» съедала всего 6,6 литра на «сотню», а борткомпьютер показывал на полном баке более 700 километров запаса хода. И его показания, как показала практика, оказывались весьма точны.

Фото Вячеслава Крылова

Еще один плюс, что в отличие от хэтчбека, покупатель седана в «средней» комплектации Active таки получит парктроник с камерой заднего вида и даже бесключевой доступ. В классе дороже такой машины (1 669 000 рублей), правда, будет только топовая Toyota Corolla за 1,7 миллиона рублей. Кстати, о конкурентах…

У пятидверной Mazda3 не так уж и много конкурентов: Kia Ceed и Skoda Octavia, которая превосходит «японца» простором салона, да и вообще по сути своей лифтбек. Есть еще, конечно, Audi A3, Mercedes-Benz A-Class, BMW 1 серии и даже MINI Cooper, но даже стартовые цены на них легко переходят отметку в два миллиона рублей, поэтому лучше оставим их в стороне.

Выбор седанов, которые в России традиционно популярнее хэтчбеков, будет немного интереснее. В том числе по цене. Давайте посмотрим с кем четырехдверная «матрешка» конкурирует на российском рынке.

Конкуренты Mazda3

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Hyundai Elantra

Hyundai Elantra предлагается на российском рынке с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающими 128 и 150 лошадиных сил. Самый доступный автомобиль стоит 1 074 000 рублей: за эту цену покупатель получит кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль и аудиосистему с четырьмя динамиками. Цены на двухлитровые Элантры с «автоматом» начинаются от 1 285 000 рублей, а топовая машина со всеми пакетами опций обойдется в 1 475 000 рублей.

Получается, что по цене Mazda3 наиболее близка с Toyota Corolla. Обе «японки», понятно дело, не могут сравниться с автомобилями, собираемыми в России, и демпингующими корейцами. Но зато у «матрешки» тоже есть свои фишки: классный дизайн, LED-фары, аудиосистема с Apple CarPlay и проекционный дисплей «в базе».

Теперь давайте подсчитаем, сколько в сумме потратит на свой автомобиль владелец Mazda3 за первый год эксплуатации? По традиции мы считаем расходы для москвича старше 22 лет со стажем вождения больше трех лет, который в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Для расчета мы взяли хэтчбек с мотором 1.5, как наиболее нам приглянувшуюся.

Расходы владельца Mazda3 1.5 в первый год эксплуатации

ОСАГО8 237 р.
Каско178 500 р.
Транспортный налог3 000 р.
ТО12 100 р.
Топливо79 390 р.
Итого281 227 р.
Километр пробега (только топливо)3,9 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)14 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)5,1 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега. Есть программа помощи на дорогах, предлагающая замену колес и эвакуацию сломанного автомобиля.

Итоговая цифра — не маленькая. И все из-за нереально дорогого Каско. И это мы еще взяли среднее значение: в некоторых компаниях полис нам предлагали оформить и за 200, и за 250 тысяч рублей (в случае нулевой франшизы)! Сама Мазда предлагает собственные программы страхования, разработанные совместно с различными компаниями, со сниженными процентными ставками. В случае покупки «трешки» имеет смысл рассмотреть эти предложения и немного сэкономить.

Техобслуживание «матрешки» тоже не дешевое: первое ТО обойдутся в 12,1 тысячи рублей (вне зависимости от объема мотора и типа кузова), а второе и третье — в 15 800 14 200 рублей.

Такой расход показала Mazda3 1.5 на 100 км пути

Получается, что к не самому скромному прайсу прибавляется нехилая сумма, которую надо будет отдать за первый год эксплуатации машины. Но Мазды никогда и не были выбором разума и тонкого расчета. Эти машины — всегда эмоциональная покупка, потому что нравится. Потому что в кайф находиться внутри и просто ехать.

Но большинству покупателей этого мало. Особенно когда речь идет о маленькой машинке за много денег. В России Mazda3, к сожалению, уже никогда не обретет той популярности, которая у нее когда-то была. И это печально, так как автомобиль получились действительно клевый (пусть не без огрехов, конечно). Но Мазде хочется пожелать оставаться такими же смелыми — в это время не каждый решится выходить на рынок с не самым дешевым хэтчбеком гольф-класса. Потому что без их автомобилей нам было бы очень скучно и грустно жить. А этого очень и очень не хочется.

Mazda3

Нравится
Дизайн, интерьер и находиться за рулем
Не нравится
Цена, естественно
Вердикт
Мазды — это по-прежнему эмоциональная покупка, а не тонкий расчет
icon engine
1998 см³, L4, 150 л.с., 213 Нм
icon transmission
АКП-6
icon speed
0–100 км/ч — 9,3, 213 км/ч
icon weightkg
1362 кг

Подробные технические характеристики Mazda3

1.52.0
Тип двигателябензиновый, R4, с непосредственным впрыскомбензиновый, R4, с непосредственным впрыском
Рабочий объем, см³14961998
Макс. мощность, л.с./об/мин120/6000150/6000
Макс. момент, Нм/об/мин153/4000213/4000
Тип приводапереднийпередний
Коробка передачмеханическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)автоматическая, шестиступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, торсионная балкапружинная, торсионная балка
Габариты (ДхШхВ), мм4460х1795х14354460х1795х1435
Колесная база, мм27952795
Объем багажника, л295–1026295–1026
Дорожный просвет, мм135135
Снаряженная масса, кг1320 (1342)1362
Разгон 0–100 км/ч, с11,3 (12,4)9,3
Макс. скорость, км/ч198 (193)213
Расход топлива (комб.), л/100 км6,1 (6,0)6,9
Емкость топливного бака, л5151
Цена, руб.1 490 000 (1 590 000–1 845 000)1 678 000–1 915 000