Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая

Вместо серого металлика — традиционный маздовский красный, вместо черных восемнадцатых колес стоят 16-дюймовые на пухлых шинах, а «полный фарш» заменен версией попроще, в которой даже заднего парктроника нет. Что, кстати, немного осложняет парковку, потому что крупные задние стойки и маленькое стеклышко пятой двери существенно мешает обзорности. На самом деле эту комплектацию нельзя назвать скромной или бюджетной: это «средний» вариант Active, который стоит от 1 590 000 рублей. И тут уже есть светодиодные фары (правда с галогеновыми ходовыми огнями, а не с LED-элементами, как «в топе»), проекционный дисплей, двухзонный климат, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, круиз-контроль (конечно, обычный, а не адаптивный) и та же аудиосистема с восемью динамиками.
Добавьте сюда пакет опций за 18 тысяч рублей, в который входит подогрев руля и зоны покоя дворников, и в этом автомобиле будет всё, что нужно для счастливой жизни. За исключением того самого парктроника, недоступного даже за доплату. Он появится только в топовом варианте Supreme, который стоит минимум 1,7 миллиона рублей. Немного странное решение и набор оснащения комплектаций, но тут уж ничего не поделаешь. Что имеем, то имеем.
Кстати, седан Mazda3, на который мы пересядем попозже, доступен только с одним мотором (120-сильной «четверкой» 1.5) и в одной комплектации — той же самой версии Active, что и у хэтчбека. Стоит такая машина от 1 603 000 рублей, но для нее в отличие от пятидверки предлагаются два пакета опций за 18 и 66 тысяч рублей. Состав первого из них ничем не отличается от варианта для хэтчбека, а вот во второй входит бесключевой доступ, зеркало заднего вида с автозатемнением, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида. Таким образом, самый дорогой седан Mazda3 будет стоить 1 669 000 рублей.
120-сильные Mazda3, ни седан, ни хэтчбек, конечно, не поражают динамикой. Если не смотреть на цифры динамических характеристик, то кажется что 1,5-литровые автомобили набирают «сотню» примерно за то же время, что модификация на 150 лошадиных сил. В Мазде заявляют, что базовая пятидверка достигает первых ста километров в час за бесконечно долгие 12,4 секунды (12,3 секунды для седана), а более мощный вариант — за уже более-менее приемлемые 9,3 секунды.
Однако настройки силовых установок «матрешек» и реакции на нажатие акселератора таковы, что автомобили кажутся намного быстрее, чем они есть на самом деле. При этом в реальном городском трафике машин с базовым мотором более чем достаточно, поэтому большого смысла переплачивать за 150-сильный мотор нет. Тем более, когда даже на «трешке» с 1.5 включаешь спортивный режим. Реакции на газ становятся еще острее, а коробка дольше держит выбранную передачу — время разгона до «сотни» это не изменит, но положительных эмоций точно прибавит.
И увеличит расход топлива. Если Mazda3 2.0 съедала около 8,1 литра топлива на сто километров пробега, то 1,5-литровый хэтчбек — уже 8,5 литра. Но в любом случае показатели очень скромные, а цифра почти в 560 километров запаса хода на экране борткомпьютера (особенно при нынешних ценах на бензин) греет душу после каждого посещения АЗС.
Mazda3 на пухлых шинах едет лишь чуть-чуть мягче своего богатого брата. Автомобиль меньше потряхивает на крупных ямах и стыках, но откровенно плохую дорогу он все еще не любит. Характер машины при этом остался все тем же — понятные и прогнозируемые реакции, в том числе в предельных режимах, информативное рулевое управление, но без искры и азарта.
Седан Mazda3 1.5
Дизайн четырехдверной «матрешки» отличается от хэтчбека: тут другой рисунок сетки решетки радиатора, хромированное оформление вместо черного глянца, иное оформление нижней части переднего бампера, новый задний бампер и фонари.
Фото: Вячеслав Крылов
Вживую седан Mazda3 выглядит уменьшенной точной копией Mazda6, что, видимо, и было главной задачей дизайнеров. Но лично для меня внешний вид хэтчбека гармоничнее, хотя тут, как мы знаем, на вкус и цвет все фломастеры разные — кому что больше нравится.
Фото Вячеслава Крылова
Объем багажного отсека седана — 444 литра, что почти на 50 литров больше, чем у хэтчбека. Но это все равно очень мало по мерках класса: отсек «японца» на 26 литров меньше, чем у Toyota Corolla и на 58 литров меньше, чем у Kia Cerato.
Фото Вячеслава Крылова
C удобством использования грузового отсека тоже беда: высоченный порог, одна единственная тусклая лампочка освещения и ни одного приспособления для фиксации груза. Даже ни одного крючочка для пакетов нет или простейшего ремешка на боковой стенке для канистры с омывайкой.
Фото Вячеслава Крылова
Но зато у седана есть все тот же классный интерьер, отлично работающая в паре силовая установка и хорошая управляемость. Еще один козырь — экономичность. На четырехдверке мы проехали около 900 километров и так получилось, что все они были пройдены в режиме «город-трасса-город». И в смешанном цикле 120-сильная «матрешка» съедала всего 6,6 литра на «сотню», а борткомпьютер показывал на полном баке более 700 километров запаса хода. И его показания, как показала практика, оказывались весьма точны.
Фото Вячеслава Крылова
Еще один плюс, что в отличие от хэтчбека, покупатель седана в «средней» комплектации Active таки получит парктроник с камерой заднего вида и даже бесключевой доступ. В классе дороже такой машины (1 669 000 рублей), правда, будет только топовая Toyota Corolla за 1,7 миллиона рублей. Кстати, о конкурентах…
У пятидверной Mazda3 не так уж и много конкурентов: Kia Ceed и Skoda Octavia, которая превосходит «японца» простором салона, да и вообще по сути своей лифтбек. Есть еще, конечно, Audi A3, Mercedes-Benz A-Class, BMW 1 серии и даже MINI Cooper, но даже стартовые цены на них легко переходят отметку в два миллиона рублей, поэтому лучше оставим их в стороне.
Выбор седанов, которые в России традиционно популярнее хэтчбеков, будет немного интереснее. В том числе по цене. Давайте посмотрим с кем четырехдверная «матрешка» конкурирует на российском рынке.
Конкуренты Mazda3
Получается, что по цене Mazda3 наиболее близка с Toyota Corolla. Обе «японки», понятно дело, не могут сравниться с автомобилями, собираемыми в России, и демпингующими корейцами. Но зато у «матрешки» тоже есть свои фишки: классный дизайн, LED-фары, аудиосистема с Apple CarPlay и проекционный дисплей «в базе».
Теперь давайте подсчитаем, сколько в сумме потратит на свой автомобиль владелец Mazda3 за первый год эксплуатации? По традиции мы считаем расходы для москвича старше 22 лет со стажем вождения больше трех лет, который в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Для расчета мы взяли хэтчбек с мотором 1.5, как наиболее нам приглянувшуюся.
Расходы владельца Mazda3 1.5 в первый год эксплуатации
|ОСАГО
|8 237 р.
|Каско
|178 500 р.
|Транспортный налог
|3 000 р.
|ТО
|12 100 р.
|Топливо
|79 390 р.
|Итого
|281 227 р.
|Километр пробега (только топливо)
|3,9 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|14 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|5,1 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега. Есть программа помощи на дорогах, предлагающая замену колес и эвакуацию сломанного автомобиля.
Итоговая цифра — не маленькая. И все из-за нереально дорогого Каско. И это мы еще взяли среднее значение: в некоторых компаниях полис нам предлагали оформить и за 200, и за 250 тысяч рублей (в случае нулевой франшизы)! Сама Мазда предлагает собственные программы страхования, разработанные совместно с различными компаниями, со сниженными процентными ставками. В случае покупки «трешки» имеет смысл рассмотреть эти предложения и немного сэкономить.
Техобслуживание «матрешки» тоже не дешевое: первое ТО обойдутся в 12,1 тысячи рублей (вне зависимости от объема мотора и типа кузова), а второе и третье — в 15 800 14 200 рублей.
Получается, что к не самому скромному прайсу прибавляется нехилая сумма, которую надо будет отдать за первый год эксплуатации машины. Но Мазды никогда и не были выбором разума и тонкого расчета. Эти машины — всегда эмоциональная покупка, потому что нравится. Потому что в кайф находиться внутри и просто ехать.
Но большинству покупателей этого мало. Особенно когда речь идет о маленькой машинке за много денег. В России Mazda3, к сожалению, уже никогда не обретет той популярности, которая у нее когда-то была. И это печально, так как автомобиль получились действительно клевый (пусть не без огрехов, конечно). Но Мазде хочется пожелать оставаться такими же смелыми — в это время не каждый решится выходить на рынок с не самым дешевым хэтчбеком гольф-класса. Потому что без их автомобилей нам было бы очень скучно и грустно жить. А этого очень и очень не хочется.
Mazda3
Подробные технические характеристики Mazda3
|1.5
|2.0
|Тип двигателя
|бензиновый, R4, с непосредственным впрыском
|бензиновый, R4, с непосредственным впрыском
|Рабочий объем, см³
|1496
|1998
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|120/6000
|150/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|153/4000
|213/4000
|Тип привода
|передний
|передний
|Коробка передач
|механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая)
|автоматическая, шестиступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, торсионная балка
|пружинная, торсионная балка
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4460х1795х1435
|4460х1795х1435
|Колесная база, мм
|2795
|2795
|Объем багажника, л
|295–1026
|295–1026
|Дорожный просвет, мм
|135
|135
|Снаряженная масса, кг
|1320 (1342)
|1362
|Разгон 0–100 км/ч, с
|11,3 (12,4)
|9,3
|Макс. скорость, км/ч
|198 (193)
|213
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,1 (6,0)
|6,9
|Емкость топливного бака, л
|51
|51
|Цена, руб.
|1 490 000 (1 590 000–1 845 000)
|1 678 000–1 915 000