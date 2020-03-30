Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая

Добавьте сюда пакет опций за 18 тысяч рублей, в который входит подогрев руля и зоны покоя дворников, и в этом автомобиле будет всё, что нужно для счастливой жизни. За исключением того самого парктроника, недоступного даже за доплату. Он появится только в топовом варианте Supreme, который стоит минимум 1,7 миллиона рублей. Немного странное решение и набор оснащения комплектаций, но тут уж ничего не поделаешь. Что имеем, то имеем.

Кстати, седан Mazda3, на который мы пересядем попозже, доступен только с одним мотором (120-сильной «четверкой» 1.5) и в одной комплектации — той же самой версии Active, что и у хэтчбека. Стоит такая машина от 1 603 000 рублей, но для нее в отличие от пятидверки предлагаются два пакета опций за 18 и 66 тысяч рублей. Состав первого из них ничем не отличается от варианта для хэтчбека, а вот во второй входит бесключевой доступ, зеркало заднего вида с автозатемнением, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида. Таким образом, самый дорогой седан Mazda3 будет стоить 1 669 000 рублей.