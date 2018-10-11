Mazda представила обновленный CX-5 с турбомотором

Кроссовер в комплектации Exclusive Mode получил декоративные элементы салона из натурального дерева, кресла с отделкой кожей наппа и вентиляцией, безрамочное зеркало заднего вида, светодиодную подсветку салона и 19-дюймовые колеса в эксклюзивной раскраске.

В Японии машину начнут продавать в конце ноября. Когда обновленный кроссовер доберется до России, пока не уточняется. Сейчас Mazda CX-5 предлагается с 2,0- и 2,5-литровыми моторами по цене от 1,52 миллиона рублей.