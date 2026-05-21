Опубликовано 21 мая 2026, 11:17
«Мажоры не умирают»: пьяный сын бизнесмена Корнилова разбил машины в массовом ДТП

Видео: пьяный сын бизнесмена Корнилова влетел в машины на кабриолете Mercedes. 21 мая на Похвалинском съезде Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL. Молодой человек не справился с управлением и стал виновником массового ДТП. На кадрах, попавших в сеть, видно: дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, ещё два автомобиля повреждены.
Сергей Корнилов
Арина Лысенко
Перед аварией водитель выложил в соцсетях видео, где сидит в ресторане и пьёт алкоголь. Затем он сел за руль и признался подписчикам, что находится в состоянии опьянения.

«Мажоры не умирают, любые аварии нам до…(нецензурное выражение. — Motor). Новую купим, давайте», — сказал Корнилов.

На размещенной видеозаписи видно, как 21-летний водитель теряет управление, вылетает на встречную полосу и врезается в Kia. От удара Kia отбрасывает в Nissan, а сам кабриолет — на бордюр. Прибывшие на место гаишники выяснили, что за год нарушитель получил 161 административный материал.

Отец водителя — Сергей Александрович Корнилов, экс-генеральный директор ГК «Луидор», скончался в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также продажей и техобслуживанием автомобилей.

