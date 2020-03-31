Классический Mercedes-Benz SL переделали в электрокар

А вот атмосферный V8 3.5 заменили на два электромотора и блока батарей от Tesla. У SportLine ZERO идеальная развесовка между осями, регулируемая подвеска и «завидная» динамика (точные цифры не приводятся). Причем весит он всего на 100 килограммов больше обычного родстера. Запас хода без подзарядки — около 240 километров.

Несмотря на успешную реализацию проекта, The SL Shop не собирается предлагать клиентам конверсию классических машин в электрокары, а рассматривает машину как оценку возможной электрической силовой установки применительно к модели SL.