Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Работу над рестомодом e-Bulli, который в прошлой жизни был T1 Samba Bus и последние полвека колесил по дорогам Калифорнии, доверили группе специалистов подразделения Volkswagen Group Components и фирмы eClassics. Они начали с полной замены шасси. У вэна появилась независимая подвеска спереди и сзади, регулируемые амортизаторы, вентилируемые тормоза и новое реечное рулевое управление. Затем пришла очередь силовой установки.
Расположенный сзади четырёхцилиндровый «оппозитник» на 44 силы (102 Нм) уступил место 83-сильному электромотору (212 Нм), подключенному к задней оси через одноступенчатый редуктор. Источником тока выступила тяговая батарея с доступной емкостью 45 киловатт-часов. Без подзарядки e-Bulli проезжает 200 километров. Аккумулятор можно заряжать как от терминала переменного тока с мощностью от 2,3 до 22 киловатт, так и от быстрых 50-киловаттных станций. В последнем случае наполнение батареи до 80 процентов займёт 40 минут.
Кузов рестомода окрасили в сочетание двух цветов: оранжевого Energetic Orange Metallic и золотистого Golden Sand Metallic. Вэн получил круглые светодиодные фары и полностью новый салон. По всей его длине уложен деревянный пол, как у яхты, классический спидометр обзавелся небольшим дисплеем, куда выводятся данные о запасе хода и уровне заряда батарей, между сиденьями появился рычаг трансмиссии с ручным выбором уровня рекуперации энергии. Двухцветная кожаная отделка Saint Tropez/Saffrano Orange и складная крыша навевают мысли о неспешной прогулке вдоль морского побережья.
Тем, кто давно ждал возможности перевести свой Volkswagen T1 на электротяге, компания предложит программу конверсии. Полный пакет с переделкой шасси обойдется минимум с 64 900 евро (5,5 миллиона рублей). Кроме того, дилеры могут заказать необходимые компоненты для самостоятельной установки.
Очевидно, электрификация классических моделей становится все более популярной. Причем за последние год–два было сразу несколько аналогичных проектов: e-Beetle, Aston Martin DB6 MkII Volante, Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го от стартапа Lunaz.