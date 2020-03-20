Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Расположенный сзади четырёхцилиндровый «оппозитник» на 44 силы (102 Нм) уступил место 83-сильному электромотору (212 Нм), подключенному к задней оси через одноступенчатый редуктор. Источником тока выступила тяговая батарея с доступной емкостью 45 киловатт-часов. Без подзарядки e-Bulli проезжает 200 километров. Аккумулятор можно заряжать как от терминала переменного тока с мощностью от 2,3 до 22 киловатт, так и от быстрых 50-киловаттных станций. В последнем случае наполнение батареи до 80 процентов займёт 40 минут.