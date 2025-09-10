Главный дизайнер Mercedes-Benz раскритиковал салон свежего концепта Audi

Высказался Вагенер и о первом представителе семейства BMW Neue Klasse — электрическом iX3. Решение с экраном, растянутым под лобовым стеклом, он тоже считает не слишком удачным. Информация расположена слишком далеко и отображается мелко, что будет отвлекать водителя. Управлять таким экраном руками невозможно — опять же, он слишком далеко. Поэтому в BMW внедрили еще один тачскрин. В результате «информация отображается на разных уровнях, и я не думаю, что это интуитивно понятно», — заключил дизайнер.