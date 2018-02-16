«Мерседес» привезет в Женеву серийный электрокроссовер

Компания Mercedes-Benz представит на Женевском автосалоне свой первый серийный электромобиль — кроссовер EQC — и линейку дизель-электрических гибридов. Ожидается, что одним из них станет модификация C400d EQ Power, способная на электротяге проезжать до 50 километров.

В основе гибридной системы будет лежать дизель последнего поколения OM 654. Это двухлитровая «четверка», целиком выполненная из алюминия, со стальными поршнями и системой подачи топлива common rail четвертого поколения. Дебют 195-сильного двигателя состоялся весной 2016 на новом E-Class.

Кроссовер EQC станет первой моделью новой линейки электрокаров EQ. Предвестника серийного вседорожника представили в сентябре 2016 года. Концептуальный электрокроссовер Generation EQ оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Они питались от литий-ионных аккумуляторов емкостью более 70 киловатт-часов, обеспечивающих запас хода 500 километров.

В сентябре 2017 года Mercedes-Benz открыл предзаказы на кроссовер EQC. Воспользоваться предложением могли только жители Норвегии. Для оформления предзаказа необходимо внести депозит в размере 20 019 норвежских крон (около 146 000 рублей по текущему курсу).

Помимо электрокроссовера и гибридов в Женеве дебютирует четырехдверное купе Mercedes-AMG GT Coupe, а также новый седан и универсал C-Class.