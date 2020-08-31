Суперкар Maserati MC20 показали на видео

«Нептун» заменит собой «восьмерки» Ferrari, которые пока ещё ставят на версии Trofeo, потом его адаптируют для незаряженных моделей. По предварительной информации, на MC20 двигатель будет выдавать около 550 лошадиных сил — столько же развивает 3,8-литровый V8 на кроссовере Maserati Levante GTS. При этом новый мотор будет более экономичным, что позволит компании сэкономить на штрафах за превышение норм вредных выбросов.