Суперкар Maserati MC20 показали на видео

Подробностей о купе Maserati MC20, пока мелькавшего только в тяжёлом камуфляже, не так уж много. Больше всего известно о двигателе. Двухдверка первой получит новый шестицилиндровый мотор Nettuno с двумя турбокомпрессорами, полностью разработанный в стенах технического центра Maserati. Особенность агрегата — система зажигания Turbulent Jet Ignition производства Mahle, в которое объединились форкамерно-факельная система, как у болидов Формулы-1, и традиционная искровая.
MC20 lands September 9th
Art meets engineering. MC20 lands September 9th. http://bit.ly/MC20_STD_FB #MaseratiMC20 #MaseratiMMXX #MaseratiОпубликовано Maserati Воскресенье, 30 августа 2020 г.
«Нептун» заменит собой «восьмерки» Ferrari, которые пока ещё ставят на версии Trofeo, потом его адаптируют для незаряженных моделей. По предварительной информации, на MC20 двигатель будет выдавать около 550 лошадиных сил — столько же развивает 3,8-литровый V8 на кроссовере Maserati Levante GTS. При этом новый мотор будет более экономичным, что позволит компании сэкономить на штрафах за превышение норм вредных выбросов.