McLaren определился с именем для новой модели

О McLaren Artura известно не так много, хотя фотографии прототипа будущей модели компания уже публиковала. Суперкар построят на новой архитектуре McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), разработанной и спроектированной силами центра McLaren Composites Technology Centre (MCTC), и оснастят гибридной силовой установкой на базе нового битурбомотора V6.

Отдача «шестерки» будет на уровне негибридных V8, но в качестве бонуса покупатели получат улучшенную тягу на низких оборотах и возможность передвигаться только на электротяге. По предварительной информации, без запуска ДВС новый McLaren сможет проезжать около 32 километров. Гибрид с V6 возьмет на себя роль начальной модели нового семейства, то есть придет на смену как минимум McLaren 540C.