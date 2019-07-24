McLaren построит открытый суперкар для особого удовольствия от вождения

Источники Autocar, знакомые с новой моделью, сообщают, что спидстер выйдет мелкой серией. В отличие от трекового Senna и скоростного Speedtail, суперкар вынесет на первый план «волнующее удовольствие от вождения». Дизайн двухдверки сделают более элегантным, позаимствовав общую стилистику у гоночных спортпрототипов.
Спидстер будет отличаться «экстремальной маневренностью и невероятным уровнем обратной связи». Еще больше вовлекать водителя в процесс управления автомобилем призван открытый кокпит. Новинку оснастят 4,0-литровым твин-турбо V8, совмещенным с преселективным «роботом», передающим тягу на задние колеса. Мощность агрегата, вероятно, будет ниже, чем у 800-сильного Senna.
Идеологический близкий к новому McLaren спидстер Ferrari Monza SP2 построили на основе купе 812 Superfast. Суперкар, выполненный в стиле баркетт прошлого, получил полностью карбоновый кузов и 6.5 V12, развивающий 810 сил и 719 Нм момента. С места до «сотни» Monza SP2 разгоняется за 2,9 секунды, а до двухсот — за 7,9 секунды.