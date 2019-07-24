McLaren построит открытый суперкар для особого удовольствия от вождения

Спидстер будет отличаться «экстремальной маневренностью и невероятным уровнем обратной связи». Еще больше вовлекать водителя в процесс управления автомобилем призван открытый кокпит. Новинку оснастят 4,0-литровым твин-турбо V8, совмещенным с преселективным «роботом», передающим тягу на задние колеса. Мощность агрегата, вероятно, будет ниже, чем у 800-сильного Senna.