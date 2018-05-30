Появился ролик с быстрым разгоном британского суперкара

Пульс

Посмотрите, как McLaren 720S набирает 300 км/ч всего за 27 секунд

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30 мая 2018

На YouTube-канале издания Motorsport Magazine появился ролик, в котором суперкар McLaren 720S разгоняется с нуля до 300 километров в час. На достижение этой скорости автомобилю потребовалось всего 27 секунд.

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Суперкар McLaren 720S представили весной прошлого года. Заднеприводный автомобиль, построенный на углепластиковом шасси, оснащается четырехлитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 720 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Видео с YouTube-канала Motorsport Magazine

С нуля до «сотни» автомобиль способен ускоряться за 2,9 секунды, а до 200 километров в час – за 7,8 секунды. При этом на достижение 300 километров в час, согласно официальным характеристикам, машине требуется 21,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) суперкар преодолевает за 10,3 секунды. Максимальная скорость — 341 километр в час.

Ранее также появлялись ролики, в которых до 300 километров в час разгоняется Bugatti Chiron (гиперкару на это потребовалось 13,1 секунды), а BMW M5, Cadillac CTS-V, Mercedes-AMG E 63 и Porsche Panamera соревнуются между собой в достижении этой отметки.

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