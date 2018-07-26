Видео: 1150-сильный Challenger Hellcat против McLaren 720S

Авторы YouTube-канала DragTimes организовали соревнование по разгону с 45 до 160 миль в час (72-258 километров в час) между стоковым McLaren 720S и Dodge Challenger SRT Hellcat, отдача двигателя которого увеличена до 1150 лошадиных сил. Заезд состоялся на гоночной трассе Palm Beach International Raceway.

McLaren 720S оснащается четырехлитровым твин-турбо мотором, отдача которого составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. По данным производителя, купе может разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды. Чтобы разогнаться до 300 километров в час машине требуется 27 секунд. Максимальная скорость суперкара — 341 километр в час.

Видео с YouTube-канала DragTimes.

Dodge Challenger SRT Hellcat с завода комплектуется компрессорным V8 объемом 6,2 литра. Отдача агрегата составляет 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Первую сотню маслкар разменивает через 3,7 секунды. Максимальная скорость — 321 километр в час. Участвовавший в заезде автомобиль оснащен увеличенным нагнетателем, и его динамические характеристики не сообщаются.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Дебютировавший в июне SRT Hellcat Redeye получил 808-сильный двигатель от дрэгового «Демона». С нуля до 96 километров в час SRT Hellcat Redeye разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость двухдверки выросла до 327 километров в час.