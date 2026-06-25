Мечта рэкетира: в России продают «девяносто девятую» с пробегом 10 тысяч км

В продаже появился седан ВАЗ-21099 с пробегом 10 тысяч км. В городе Кольчугино Владимирской области продают ВАЗ-21099 1995 года выпуска за 590 тыс. рублей. Причина столь высокой цены — в минимальном пробеге, который составляет 10 тыс. км. Машина выделяется отличным состоянием и богатой (по меркам своего времени) комплектацией.