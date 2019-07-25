Самый быстрый Renault побил второй рекорд Honda Civic Type R

Управлял автомобилем во время рекордного заезда тест-пилот Renault Sport Лоран Ургон. На преодоление полного круга ему потребовалось две минуты 48,338 секунды, что на пять секунд лучше результата чемпиона гонок на выносливость в классе LMP2 Бертрана Багетта на Honda Civic Type R. При этом в списке самых быстрых машин Спа есть суперкары Radical и Koenigsegg One:1. Их время — 2 минуты 16 секунд и 2 минуты 32 секунды соответственно.
«Я снова горд и восхищен, — прокомментировал рекорд Ургон — Спа-Франкоршам — одна из самых популярных среди водителей европейских трасс. Она быстрая и сложная, но автомобиль прекрасно подходит для такой конфигурации. Аэродинамическая проработка на высоте. Ощущения в поворотах — превосходные».
Между тем, рекорд в Спа-Франкоршам стал уже вторым достижением для нового Megane RS Trophy-R: в мае этого года хэтчбек вернул себе звание самого быстрого переднеприводного автомобиля «Северной петли» Нюрбургринга. Впрочем, впереди еще «Сильверстоун», «Эшторил» и «Хунгароринг», где быстрейшим все еще является Civic Type R.
Новый Renault Megane RS Trophy-R оснащен 1,8-литровым турбомотором от обычного Megane RS Trophy. Агрегат выдает 300 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Отличается же RS Trophy-R более экстремальными настройками шасси, измененной аэродинамикой и на 130 килограммов сниженной массой.