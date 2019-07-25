Самый быстрый Renault побил второй рекорд Honda Civic Type R

Управлял автомобилем во время рекордного заезда тест-пилот Renault Sport Лоран Ургон. На преодоление полного круга ему потребовалось две минуты 48,338 секунды, что на пять секунд лучше результата чемпиона гонок на выносливость в классе LMP2 Бертрана Багетта на Honda Civic Type R. При этом в списке самых быстрых машин Спа есть суперкары Radical и Koenigsegg One:1. Их время — 2 минуты 16 секунд и 2 минуты 32 секунды соответственно.