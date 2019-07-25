Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:52

Самый быстрый Renault побил второй рекорд Honda Civic Type R

Хот-хэтч Megane RS Trophy-R стал быстрейшим на автодроме Спа-Франкоршам

Новый Renault Megane RS Trophy-R установил очередной рекорд для переднеприводных автомобилей. Хэтчбек стал быстрейшим на автодроме Спа-Франкоршам, улучшив время Honda Civic Type R более чем на пять секунд.

Управлял автомобилем во время рекордного заезда тест-пилот Renault Sport Лоран Ургон. На преодоление полного круга ему потребовалось две минуты 48,338 секунды, что на пять секунд лучше результата чемпиона гонок на выносливость в классе LMP2 Бертрана Багетта на Honda Civic Type R. При этом в списке самых быстрых машин Спа есть суперкары Radical и Koenigsegg One:1. Их время — 2 минуты 16 секунд и 2 минуты 32 секунды соответственно.

«Я снова горд и восхищен, — прокомментировал рекорд Ургон — Спа-Франкоршам — одна из самых популярных среди водителей европейских трасс. Она быстрая и сложная, но автомобиль прекрасно подходит для такой конфигурации. Аэродинамическая проработка на высоте. Ощущения в поворотах — превосходные».

Между тем, рекорд в Спа-Франкоршам стал уже вторым достижением для нового Megane RS Trophy-R: в мае этого года хэтчбек вернул себе звание самого быстрого переднеприводного автомобиля «Северной петли» Нюрбургринга. Впрочем, впереди еще «Сильверстоун», «Эшторил» и «Хунгароринг», где быстрейшим все еще является Civic Type R.

Новый Renault Megane RS Trophy-R оснащен 1,8-литровым турбомотором от обычного Megane RS Trophy. Агрегат выдает 300 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Отличается же RS Trophy-R более экстремальными настройками шасси, измененной аэродинамикой и на 130 килограммов сниженной массой.