Механики-ветераны помогли марке McLaren воссоздать автомобиль Брюса Макларена

Дабы воздать дань уважения Брюсу Макларену, британская марка выпустит современную реплику M6GT. Чтобы сделать копию максимально точной, авторы проекта воспользовались историческими фотографиями, оригинальными чертежами и даже привлекли ветеранов фирмы.

В движение реплику приводит канончный 8-цилиндровый карбюраторный атмосферник Chevrolet Small-Block объёмом 5,7 л, которому ассистирует 5-ступенчатая «механика». Характеристики новинки неизвестны, но 800-килограмовый оригинал ускорялся до 100 км/ч за 4,2 с.

Публичный дебют реплики McLaren M6GT состоится через пару дней на Фестивале скорости в Гудвуде. И это место выбрано не случайно: именно здесь 2 июня 1970 года 32-летний Брюс Макларен проводил тесты гоночного прототипа M8D. На скорости около 270 км/ч у машины оторвалась задняя часть кузова — автомобиль потерял прижимную силу, врезался в земляную насыпь и перевернулся.

Основатель McLaren погиб на месте. До своей мечты — запустить в производство дорожный спорткар M6GT — он так и не дожил. И теперь, спустя 56 лет, точная копия его личного автомобиля вернётся на ту же трассу, где оборвалась жизнь создателя.

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