Mercedes-Benz показал AMG-версию нового GLS

Полноприводная трансмиссия 4Matic+ опирается на девятидиапазонный классический «автомат» AMG Speedshift, штатные тормоза уступили место усиленным механизмам с дисками диаметром 400 миллиметров спереди и 380 миллиметров сзади. В стандартное оснащение входит шасси с пневмобаллонами, дополненными активными стабилизаторами поперечной устойчивости с независимой системой подавления кренов для передней и задней оси.

По сравнению с 585-сильным вседорожником GLS 63 предыдущего поколения, новая модель стала быстрее в разгоне с места до 100 километров в час на 0,4 секунды. Стартовый рывок 0-100 километров в час у семиместного автомобиля занимает 4,2 секунды — это на 0,3 секунды быстрее, чем у представленного накануне кроссовера Aston Martin DBX. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час, но пакет AMG Driver может сдвинуть ограничитель на отметку 280.