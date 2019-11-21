Mercedes-Benz показал AMG-версию нового GLS

Техническая начинка AMG GLS 63 практически идентична «младшей» модели AMG GLE 63. Бензиновой 612-сильной (крутящий момент — 850 Нм) «битурбовосьмёрке» объёмом 4,0 литра помогает гибридная система EQ Boost — стартер-генератор мощностью 22 лошадиные силы с крутящим моментом 250 Нм экономит топливо, ассистирует ДВС в первые секунды разгона и отвечает за функцию «старт-стоп».
Полноприводная трансмиссия 4Matic+ опирается на девятидиапазонный классический «автомат» AMG Speedshift, штатные тормоза уступили место усиленным механизмам с дисками диаметром 400 миллиметров спереди и 380 миллиметров сзади. В стандартное оснащение входит шасси с пневмобаллонами, дополненными активными стабилизаторами поперечной устойчивости с независимой системой подавления кренов для передней и задней оси.
По сравнению с 585-сильным вседорожником GLS 63 предыдущего поколения, новая модель стала быстрее в разгоне с места до 100 километров в час на 0,4 секунды. Стартовый рывок 0-100 километров в час у семиместного автомобиля занимает 4,2 секунды — это на 0,3 секунды быстрее, чем у представленного накануне кроссовера Aston Martin DBX. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час, но пакет AMG Driver может сдвинуть ограничитель на отметку 280.
Внешне версию Mercedes-AMG GLS 63 можно узнать по фирменной радиаторной решётке с вертикальными хромированными перекладинами, развитому переднему сплиттеру, массивным воздухозаборникам переднего бампера, опциональным 23-дюймовым десятиспицевым колёсным дискам, трапецевидным сдвоенным насадкам выхлопной системы, диффузору и шильдикам. В салоне «заряженная» версия выделяется новой графикой виртуальных приборов, спортивным рулём, а также наличием бортовой телеметрии AMG Track Pace.
Цены на «заряженный» GLS пока держатся в секрете. Ожидается, что самая мощная модификация семиместного кроссовера поступит в продажу летом 2020 года.
Mercedes-AMG GLS 63 дебютировал накануне роскошной версии Mercedes-Maybach GLS — раскрыть люксовую модификацию планируют 21 ноября на автосалоне в Китае. Вероятно, две топ-версии выйдут на ключевые рынки одновременно.