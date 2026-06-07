Mercedes-AMG One: гиперкар с двигателем Формулы-1 доступен лишь избранным

Недавно на аукционе RM Sotheby’s выставили AMG One в редком зелёном цвете. Однако внимание привлекла не окраска кузова, а совсем другое. Гиперкар прошёл плановое техобслуживание (Service A) в Mercedes-AMG с пробегом всего 185 км. Счёт составил ошеломляющие 43 700 долларов (примерно 3,2 млн рублей).

Согласно отчёту AMS, работы заняли 80 часов — это две полные рабочие недели для одного человека (хотя, вероятно, задействовано было несколько механиков). Основная причина столь длительного процесса — доступ к важным компонентам, требующий разборки большой части гиперкара.

Даже для замены простых деталей требуется разбирать целые секции кузова, чтобы добраться до нужных фильтров. В обслуживание также входит проверка гидравлических систем высокого давления, например активного заднего антикрыла. Эти узлы работают под большим давлением и требуют регулярного контроля на предмет утечек и неисправностей до того, как они приведут к серьёзным поломкам. Кроме того, в рамках ТО заменяют моторное масло и мелкие расходники, включая сливную пробку.

Читайте также:

С диваном и палаткой: полноприводный «Соболь» NN превратили в кемпер для путешествий

Автономера с новым региональным кодом начали выдавать в Москве

Skoda выпустила конкурента самой большой Tesla