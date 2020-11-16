Видео: Mercedes-Benz тестирует электрические EQA и EQS на экологически чистом полигоне

Испытательный полигон в Иммендингене представляет собой 68 километров трасс, на которых воссозданы 30 различных участков, имитирующих дороги со всего мира. Благодаря уникальности немецкого полигона, компания может испытывать свои разработки в Германии, не загрязняя окружающую среду лишними перелетами на трассы в разные страны. Еще одной отсылкой к экологичности испытаний являются установленные вдоль трасс солнечные батареи, которые сменяются пасущимися на лугах животными. Таким образом, концерн делает акцент на важности «зеленых» технологий в автопроизводстве.
Во время тестов инженер-испытатель Mercedes-Benz вместе с ведущим проверили возможность электрических моделей на крутых поворотах, резких перепадах высот, а также на специальном участке, имитирующем подтопленную дорогу. На данном отрезке специалисты проверили, как справляется электроника с незначительным попаданием воды. Финальным испытанием для седана EQS стал участок неровной дороги, который предназначен для регулировки подвески таким образом, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно даже на самых крутых ухабах.
Mercedes-Benz поделится электромоторами с Aston Martin
К сожалению, из-за камуфляжа, разглядеть какие-то подробности дизайна новых электрокаров в опубликованном видеоролике трудно. Если EQA покрыт маскировкой лишь частично (на видео можно рассмотреть двери и часть капота), то EQS скрыт под ней целиком. Дебют электрических моделей состоится в следующем году.
В начале октября компания Mercedes-Benz анонсировала расширение электрической линейки и объявила о появлении в ближайшие годы шести новых моделей. По словам представителей марки, речь идет о лифтбеке EQS и его кросс-варианте, а также компактах EQA и EQB.