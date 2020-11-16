Видео: Mercedes-Benz тестирует электрические EQA и EQS на экологически чистом полигоне

Испытательный полигон в Иммендингене представляет собой 68 километров трасс, на которых воссозданы 30 различных участков, имитирующих дороги со всего мира. Благодаря уникальности немецкого полигона, компания может испытывать свои разработки в Германии, не загрязняя окружающую среду лишними перелетами на трассы в разные страны. Еще одной отсылкой к экологичности испытаний являются установленные вдоль трасс солнечные батареи, которые сменяются пасущимися на лугах животными. Таким образом, концерн делает акцент на важности «зеленых» технологий в автопроизводстве.

Во время тестов инженер-испытатель Mercedes-Benz вместе с ведущим проверили возможность электрических моделей на крутых поворотах, резких перепадах высот, а также на специальном участке, имитирующем подтопленную дорогу. На данном отрезке специалисты проверили, как справляется электроника с незначительным попаданием воды. Финальным испытанием для седана EQS стал участок неровной дороги, который предназначен для регулировки подвески таким образом, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно даже на самых крутых ухабах.