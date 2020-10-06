Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях

Со слов производителя, первым свет увидит EQA — электрический вариант GLА. Его производство начнется до конца этого года. Премьеру кроссовера планировали провести ещё в III квартале, но из-за пандемии рыночный дебют пришлось немного сдвинуть. Следом за EQA появится EQB, причем оба вседорожника будут построены на электрифицированном варианте переднеприводной платформы MFA2.

Между тем лифтбеку EQS и последующим моделям достанется новая электрическая платформа MEA (Modular Electric Architecture). Её архитектура позволяет добиться высокой вариативности, поэтому из набора стандартизированных модулей и отдельных компонентов можно собрать основу с различной колесной базой, колеей и тяговой батареей. Первым «тележку» опробует EQS, который сейчас проходит ресурсные испытания на территории технологического центра в коммуне Иммендинген.