Mercedes-Benz поделится электромоторами с Aston Martin

Сотрудничество компаний длится уже семь лет, однако на фоне снижающейся ликвидности Aston Martin немецкая марка решила увеличить свою долю дешевеющих акций сразу в несколько раз – с 2,3 до 20 процентов.

Таким образом, пакет акций «Мерседеса» станет вторым по величине в Aston Martin, уступая лишь доле канадского миллиардера Лоуренса Стролла, которая составляет 25 процентов. При этом, по словам представителей Mercedes-Benz, полностью выкупать британскую компанию немцы не планируют.

Британцы уже пользуются разработками Mercedes-Benz: например, 550-сильным двигателем V8 4.0, которым оснащается единственный кроссовер Aston Martin – DBX. В будущем штутгартские технологии будут использоваться для электрификации модельного ряда марки, а также для расширения объёмов продаж. Согласно амбициозному плану Aston Martin, к 2024 году марка собирается реализовывать по 10 000 автомобилей в год. Для сравнения, в прошлом году ей удалось продать только 6000.