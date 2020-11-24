Видео: Mercedes-Benz испытывает электрический внедорожник в воде

В опубликованном видеоролике концепт электрического внедорожника передвигается по пересеченной каменистой местности. Местами маршрут автомобиля пролегает по кромке озера. В процессе движения 20-дюймовые колеса электрокроссовера практически полностью уходят под воду. Однако, поскольку внедорожник оборудован портальными осями и увеличенным до 293 миллиметров дорожным просветом, это не мешает модели продолжать движение на скорости более 100 километров в час. По словам представителей концерна, электрический EQC 4x4² способен преодолевать брод глубиной до 400 миллиметров.

Для создание еще большей динамики в съемках рекламного ролика приняла участия чемпионка мира по вейкборду Санне Мейер. Спортсменка закрепила вейкборд за кроссовером и на огромной скорости выполняла различные маневры и головокружительные трюки. Таким образом немецкие специалисты хотели подчеркнуть, что электромобилям подвластно динамичное вождение.

Под капотом Mercedes-Benz EQC 4x4² располагается силовая установка, включающая два электромотора мощностью 408 лошадиных сил (762 Нм), которые питаются от литий-ионного аккумулятора емкостью 80 киловатт-часов. Однако, несмотря на все преимущества, прототип электрокроссовера автомобиль не пойдет в серийное производство, а останется в статусе концепта.