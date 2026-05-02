Mercedes-Benz признал критическую ошибку в проектировании салонов своих автомобилей

Как заявил в интервью топ-менеджер Mercedes-Benz Матиас Гайзен, клиенты уже два года назад говорили компании: «Ребята, идея хорошая, но она просто не работает для нас». Речь идет о повсеместном отказе от привычных кнопок и перекладывании всех функций на сенсорные панели.

В будущих моделях Mercedes-Benz появятся, в частности, физические колесики прокрутки на руле, которые придут на замену невзрачным тактильным сенсорным ползункам. Но это только начало — больше традиционных органов управления будет и для других специфических функций, которые водители хотят иметь в прямом доступе.

Что касается гигантских дисплеев, они никуда не денутся — Mercedes-Benz считает их важным элементом персонализации, позволяя владельцам настраивать интерфейс под себя (например, устанавливать фото детей на заставку). По словам представителя бренда, экраны — это «железо», которое остается неизменным, а вот софт и персонализация становятся главным отличием.

Таким образом, салон Mercedes-Benz ждет разумный компромисс: огромные экраны для информационно-развлекательной системы и кастомизации плюс возвращение удобных и отзывчивых физических кнопок для самых востребованных функций.

