Mercedes представила новый электромобиль с светящейся решеткой

Новый электромобиль C-Class Electric получил более спортивный и обтекаемый дизайн по сравнению с версией с ДВС — ожидаемо для машины с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,22, стремящейся к максимальному запасу хода. В Mercedes описывают силуэт новинки как купеобразный, отмечая, что она выглядит изящнее и интереснее, чем более крупные электромобили EQE и EQS.

Передняя часть привлекает внимание светящейся решёткой радиатора, состоящей из 1050 отдельных светодиодов. Дневные ходовые огни и задние фонари, вписанные в поперечную чёрную панель, украшены фирменным звёздным узором Mercedes-Benz. Корма, в свою очередь, позаимствовала дизайнерские решения у концепта GT XX 2025 года.

