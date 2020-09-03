16:09

Появились подробности о самом мощном Mercedes-Benz S-Class нового поколения

На вершине линейки гражданского S-Class окажется гибридная модификация S 580e

Новый Mercedes-Benz S-Class
Лиза Будрина
Mercedes-Benz S-Class следующего поколения получит гибридную модификацию S 580e, которая станет самой мощной в линейке. Британский Autocar опубликовал подробности о будущем гибриде, перспективы которого в России пока туманны.

Журналисты выяснили, что Mercedes-Benz готовит для нового S-Class гибридную силовую установку на базе топовой рядной «турбошестёрки» объёмом 3,0 литра, позаимствованной у версии S 500. Пару ей составит интегрированный в коробку передач электромотор, который питает батарея на 28 киловатт-часов. Суммарная отдача агрегатов 510 лошадиных сил. Только на электроэнергии новый S-Class сможет проезжать до 100 километров по циклу WLTP.

Ожидается, что в Европе подзаряжаемый гибрид появится в течение 2021 года, а позже новинка может добраться и до американских дилеров. Планирует ли Mercedes-Benz расширить территорию продаж на Россию, пока неизвестно.

Mercedes-Benz S 580 e lang AMG Line

S-Class следующего поколения дебютировал 2 сентября, а продажи в Германии стартуют до конца месяца. На первом этапе модель предложат с пятью силовыми установками на выбор: двумя бензиновыми и тремя дизельными, выдающими от 286 до 435 сил, следом появится вариант с восьмицилиндровым двигателем.

Mercedes-Benz S-Class MBUX

Для нового S-Class заявлены полноуправляемое шасси, широкий набор электронных систем, которые следят за жестами, взглядом и поворотом головы водителя, проекционный дисплей с дополненной реальностью, фронтальные подушки безопасности для задних пассажиров, а также мультимедийный комплекс MBUX второго поколения, использующий технологии машинного обучения с функцией идентификации водителя по голосу, отпечатку пальца или лицу.