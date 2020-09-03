Появились подробности о самом мощном Mercedes-Benz S-Class нового поколения

Журналисты выяснили, что Mercedes-Benz готовит для нового S-Class гибридную силовую установку на базе топовой рядной «турбошестёрки» объёмом 3,0 литра, позаимствованной у версии S 500. Пару ей составит интегрированный в коробку передач электромотор, который питает батарея на 28 киловатт-часов. Суммарная отдача агрегатов – 510 лошадиных сил. Только на электроэнергии новый S-Class сможет проезжать до 100 километров по циклу WLTP.

Ожидается, что в Европе подзаряжаемый гибрид появится в течение 2021 года, а позже новинка может добраться и до американских дилеров. Планирует ли Mercedes-Benz расширить территорию продаж на Россию, пока неизвестно.