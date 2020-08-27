Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class

На зарисовке виден купеобразный седан с массивными колесными дисками и оптикой с изогнутыми светодиодными полосками в стиле обновленного E-Class. Среди отличий от поколения W222 – подкорректированная форма решетки радиатора, которая стала более округлой, и иные воздуховоды, лишенные горизонтальных перекладин и отделанные хромом.

Ранее пресс-служба Mercedes-Benz полностью рассекретила интерьер нового S-Class и рассказала о его оснащении. В салоне появятся новые тачпады и сенсорные экраны, благодаря которым количество аналоговых элементов управления уменьшится на 27 штук.