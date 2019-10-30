Появились подробности об электромобиле Mercedes-Benz EQC для России

Уже в базовой комплектации электромобиль оборудован медиакомплексом MBUX с двумя 10,25-дюймовыми экранами. За доплату можно заказать стайлинг-пакет AMG-Line и набор электронных ассистентов.

Соперничать «Мерседесу» предстоит с Jaguar I-Pace — кроссовер уже продается у нас и стоит от 6 246 000 рублей — и Audi e-tron.