Появились подробности об электромобиле Mercedes-Benz EQC для России

В России сертифицировали модификацию EQC 400 4Matic. Такой кроссовер приводит в движение установка c двумя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил, которые питает батарея емкостью 80 киловатт-часов. На одном заряде электромобиль способен проехать 360 километров. EQC 400 4Matic набирает первую «сотню» за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 километров в час.
Ожидается, что в России новинка появится в 2020 году. Цены объявят ближе к началу продаж. На европейском рынке EQC доступен с весны этого года и стоит 71,3 тысячи евро (чуть более пяти миллионов рублей). Производство электромобилей налажено на заводе Mercedes-Benz в Бремене.
Уже в базовой комплектации электромобиль оборудован медиакомплексом MBUX с двумя 10,25-дюймовыми экранами. За доплату можно заказать стайлинг-пакет AMG-Line и набор электронных ассистентов.
Соперничать «Мерседесу» предстоит с Jaguar I-Pace — кроссовер уже продается у нас и стоит от 6 246 000 рублей — и Audi e-tron.