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13:57

Mercedes-Benz изменил логотип из-за коронавируса

В сецсетях бренда опубликовали «карантинный» вариант трехлучевой звезды

© Facebook.com/MercedesBenz
Лиза Будрина
Компания Mercedes-Benz продемонстрировала временный логотип, в дизайн которого внесли изменения из-за коронавируса COVID-2019. «Карантинная» версия отличается уменьшенной трехлучевой звездой, за счет чего между ней и кругом появилось пространство. Таким образом в компании пропагандируют необходимость соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя и других от заражения.

Ранее два других немецких бренда изменили свои эмблемы похожим образом, чтобы напомнить о социальной дистанции: четыре кольца Audi теперь не соприкасаются, а между литерами V и W в логотипе Volkwagen появился зазор. Кроме того, российское представительство Audi временно перекрасило кольца в «цвета надежды» желтый и красный, чтобы поддержать докторов и медсестер, работающих в больнице в Коммунарке.

Из соцсетей Volkswagen и Audi

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 873,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 43,2 тысячи человек стали жертвами болезни. Большинство стран закрыли границы и приостановили авиасообщение, а в городах введен режим самоизоляции.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в России насчитывается 2,78 тысячи зараженных, 1880 из которых находятся в столице и 134 в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для жителей города с 30 марта. Для нарушителей карантина, в том числе и автомобилистов, в скором времени введут штрафы.

Источник: Facebook.com/MercedesBenz