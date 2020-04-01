Mercedes-Benz изменил логотип из-за коронавируса

Ранее два других немецких бренда изменили свои эмблемы похожим образом, чтобы напомнить о социальной дистанции: четыре кольца Audi теперь не соприкасаются, а между литерами V и W в логотипе Volkwagen появился зазор. Кроме того, российское представительство Audi временно перекрасило кольца в «цвета надежды» – желтый и красный, чтобы поддержать докторов и медсестер, работающих в больнице в Коммунарке.
Из соцсетей Volkswagen и Audi
На сегодняшний день в мире зафиксировано более 873,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 43,2 тысячи человек стали жертвами болезни. Большинство стран закрыли границы и приостановили авиасообщение, а в городах введен режим самоизоляции.
По состоянию на 1 апреля 2020 года в России насчитывается 2,78 тысячи зараженных, 1880 из которых находятся в столице и 134 – в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для жителей города с 30 марта. Для нарушителей карантина, в том числе и автомобилистов, в скором времени введут штрафы.