Mercedes-Benz изменил логотип из-за коронавируса

Ранее два других немецких бренда изменили свои эмблемы похожим образом, чтобы напомнить о социальной дистанции: четыре кольца Audi теперь не соприкасаются, а между литерами V и W в логотипе Volkwagen появился зазор. Кроме того, российское представительство Audi временно перекрасило кольца в «цвета надежды» – желтый и красный, чтобы поддержать докторов и медсестер, работающих в больнице в Коммунарке.