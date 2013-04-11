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22:30, 11 апреля 2013
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В Шанхае представят британо-китайского конкурента Nissan Juke

Компания MG подготовила к моторшоу концептуальный кроссовер

Британская компания MG, которой сейчас владеет китайская корпорация SAIC, привезет на апрельское моторшоу в Шанхае концептуальный кроссовер под названием CS. Предполагается, что он является предвестником аналогичной серийной машины.

Концепт MG CS
Концепт MG CS
© MG Motor UK Limited
Ефим Репин

Британская компания MG, которой сейчас владеет китайская корпорация SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), привезет на апрельское моторшоу в Шанхае концептуальный кроссовер под названием CS. Первые изображения новинки, потенциального конкурента Nissan Juke, опубликовало издание China Car Times.

Вседорожник представляет собой доработанный вариант прототипа Icon, который дебютировал в прошлом году на Пекинском автосалоне. Новинке изменили дизайн экстерьера, лишив ее черт купе MGB GT, выпускавшегося с 1965 по 1980 год. Внешность кроссовера сделали более современной, в стилистике серийных моделей MG.

В Шанхае представят британо-китайского конкурента Nissan Juke
MG Motor UK Limited

По предварительным данным, концепт CS будет построен на базе хэтчбека MG5, а также оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 135 лошадиных сил, разработанным корпорацией SAIC самостоятельно.

Как сообщалось ранее, компания MG планирует запустить в серию подобный компактный кроссовер, сборка которого могла бы начаться на британском заводе марки в графстве Суррей. Не исключено, что такая модель появится на китайском рынке в 2014 году. Затем возможны ее поставки и в Европу.

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#CS
#MG

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