В Шанхае представят британо-китайского конкурента Nissan Juke

В Шанхае представят британо-китайского конкурента Nissan JukeКомпания MG подготовила к моторшоу концептуальный кроссовер
Британская компания MG, которой сейчас владеет китайская корпорация SAIC, привезет на апрельское моторшоу в Шанхае концептуальный кроссовер под названием CS. Предполагается, что он является предвестником аналогичной серийной машины.
Британская компания MG, которой сейчас владеет китайская корпорация SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), привезет на апрельское моторшоу в Шанхае концептуальный кроссовер под названием CS. Первые изображения новинки, потенциального конкурента Nissan Juke, опубликовало издание China Car Times.
Вседорожник представляет собой доработанный вариант прототипа Icon, который дебютировал в прошлом году на Пекинском автосалоне. Новинке изменили дизайн экстерьера, лишив ее черт купе MGB GT, выпускавшегося с 1965 по 1980 год. Внешность кроссовера сделали более современной, в стилистике серийных моделей MG.
По предварительным данным, концепт CS будет построен на базе хэтчбека MG5, а также оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 135 лошадиных сил, разработанным корпорацией SAIC самостоятельно.
Как сообщалось ранее, компания MG планирует запустить в серию подобный компактный кроссовер, сборка которого могла бы начаться на британском заводе марки в графстве Суррей. Не исключено, что такая модель появится на китайском рынке в 2014 году. Затем возможны ее поставки и в Европу.