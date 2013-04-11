В Шанхае представят британо-китайского конкурента Nissan Juke

По предварительным данным, концепт CS будет построен на базе хэтчбека MG5, а также оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 135 лошадиных сил, разработанным корпорацией SAIC самостоятельно.

Как сообщалось ранее, компания MG планирует запустить в серию подобный компактный кроссовер, сборка которого могла бы начаться на британском заводе марки в графстве Суррей. Не исключено, что такая модель появится на китайском рынке в 2014 году. Затем возможны ее поставки и в Европу.