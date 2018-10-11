Rinspeed запустит в серию беспилотного доставщика грузов

Rinspeed microSNAP, так же как и его старший «брат» Snap, состоит из самоходной платформы и сменных модулей. Они могут быть пассажирскими или грузовыми. Вместе с беспилотником RInspeed покажет роботизированную станцию, которая соединяет и разъединяет кузов и шасси, одновременно заряжая батареи электрокара.