Rinspeed запустит в серию беспилотного доставщика грузов

Rinspeed microSNAP, так же как и его старший «брат» Snap, состоит из самоходной платформы и сменных модулей. Они могут быть пассажирскими или грузовыми. Вместе с беспилотником RInspeed покажет роботизированную станцию, которая соединяет и разъединяет кузов и шасси, одновременно заряжая батареи электрокара.
Дебютировавший в начале текущего года Rinspeed Snap оснастили электрической силовой установкой ZF. Ее минимальная мощность — 38 лошадиных сил, максимальная — 69. Питается электромотор от блока аккумуляторов емкостью 12 киловатт-часов. До «сотни» Snap может разгоняться за пять секунд, и проехать на одном заряде до 100 километров.
Идею с многофункциональными модулями подхватила Toyota. Ее платформа-сервис e-Palette станет частью мобильной экосистемы, состоящей из программных и аппаратных решений для бизнес-партнеров марки.
Преимущество модульной конструкции беспилотника в том, что платформу можно постоянно совершенствовать — ее электронные компоненты требуют замены каждые несколько лет. Во время подзарядки или замены платформы, капсула, приподнимаясь на опорах, может функционировать как жилой модуль или мобильный офис.