GM придумал автоматические двери, компенсирующие силу ветра

Механизм автоматического открытия/закрытия дверей состоит из вращательного привода, датчика положения и блока управления. Система может определять действие на дверь внешних сил, таких как ветер или наклон относительно горизонтали, и соответствующим образом менять усилие на приводе. Кроме того, она будет определять препятствия, как это делает система автоматического открытия дверей Jaguar Land Rover.