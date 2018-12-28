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15:28

GM придумал автоматические двери, компенсирующие силу ветра

Их может получить новый среднемоторный Corvette

Компания General Motors подала в патентное ведомство США заявку, в которой описан механизм и принцип работы дверей с электроприводом, учитывающим силу ветра. Судя по изображениям, их может получить новый среднемоторный Corvette C8.

Механизм автоматического открытия/закрытия дверей состоит из вращательного привода, датчика положения и блока управления. Система может определять действие на дверь внешних сил, таких как ветер или наклон относительно горизонтали, и соответствующим образом менять усилие на приводе. Кроме того, она будет определять препятствия, как это делает система автоматического открытия дверей Jaguar Land Rover.

Компания Chevrolet была вынуждена отложить презентацию среднемоторного Corvette и сдвинуть сроки запуска спорткара в серию как минимум на полгода. Инсайдеры говорят о «серьезной проблеме с электрикой», которая повлечет за собой замену бортовой энергосети и пересмотр цепочки поставок компонентов.

Один из сторонних рендеров Chevrolet Corvette нового поколения.

По предварительной информации, Corvette C8 получит имя Manta Ray, комплекс активной аэродинамики с подвижными юбками, спойлером и заслонками в воздуховодах, подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления, а также гибридную 1000-сильную версию.

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