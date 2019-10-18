MINI установит необычный рекорд на Нюрбургринге

В режиме рекуперации тяговый электромотор выступает в роли генератора и возвращает часть кинетической энергии, возникающей при торможениях, обратно в батарею. На Audi e-tron, например, рекуперация работает на замедлениях до 0,3 g и обеспечивает до 30 процентов запаса хода. На MINI Cooper SE всё немного проще. Здесь есть два уровня интенсивности: стандартный (0,19 g) и «мягкий» (0,11 g). Они выбираются тумблером на центральной консоли.
Задействуя необходимый режим, можно с оптимальной энергоэффективностью проходить связки крутых и пологих поворотов — MINI приводит в пример кривые Brünnchen, Eiskurve и Pflanzgarten. Но особенно заметна работа рекуперации будет после выхода на прямую из Galgenkopf, когда весь накопленный заряд уходит на интенсивный разгон. Впрочем, насколько быстрым окажется Cooper SE на «Северной петле» еще предстоит узнать.
Весной предсерийный прототип MINI Cooper SE, оснащенный 184-сильным электромотором (270 Нм) и тяговой батареи на 32,6 киловатт-часа, отбуксировал 150-тонный грузовой Boeing 777F.