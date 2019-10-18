MINI установит необычный рекорд на Нюрбургринге

В режиме рекуперации тяговый электромотор выступает в роли генератора и возвращает часть кинетической энергии, возникающей при торможениях, обратно в батарею. На Audi e-tron, например, рекуперация работает на замедлениях до 0,3 g и обеспечивает до 30 процентов запаса хода. На MINI Cooper SE всё немного проще. Здесь есть два уровня интенсивности: стандартный (0,19 g) и «мягкий» (0,11 g). Они выбираются тумблером на центральной консоли.