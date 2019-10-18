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13:57

MINI установит необычный рекорд на Нюрбургринге

Электрокар проедет трассу, не задействуя педаль тормоза

Компания MINI решила установить необычный рекорд: проехать круг по Нюрбургрингу на электрическом Cooper SE, не задействуя педаль тормоза. Таким образом немецкая марка намерена показать эффективность работы двухуровневой системы рекуперации.

В режиме рекуперации тяговый электромотор выступает в роли генератора и возвращает часть кинетической энергии, возникающей при торможениях, обратно в батарею. На Audi e-tron, например, рекуперация работает на замедлениях до 0,3 g и обеспечивает до 30 процентов запаса хода. На MINI Cooper SE всё немного проще. Здесь есть два уровня интенсивности: стандартный (0,19 g) и «мягкий» (0,11 g). Они выбираются тумблером на центральной консоли.

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Задействуя необходимый режим, можно с оптимальной энергоэффективностью проходить связки крутых и пологих поворотов — MINI приводит в пример кривые Brünnchen, Eiskurve и Pflanzgarten. Но особенно заметна работа рекуперации будет после выхода на прямую из Galgenkopf, когда весь накопленный заряд уходит на интенсивный разгон. Впрочем, насколько быстрым окажется Cooper SE на «Северной петле» еще предстоит узнать.

Весной предсерийный прототип MINI Cooper SE, оснащенный 184-сильным электромотором (270 Нм) и тяговой батареи на 32,6 киловатт-часа, отбуксировал 150-тонный грузовой Boeing 777F.