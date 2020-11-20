Mitsubishi предложила новый способ борьбы с инфекцией COVID-19

Компания Mitsubishi Motors North America стала первой, кто предложил подобную услугу на общенациональном уровне. Для дезинфекции салона и климатических систем автомобилей она использует сертифицированный EPA многофункциональный спрей Diamond Premium Care, разработанный фирмой BioPledge, с антимикробным эффектом и маскировкой неприятных запахов.

Эффективность спрея — 99,9 процента. Он убивает практические все известные бактерии и вирусы, в том числе SARS-CoV-2, являющийся возбудителем инфекции COVID-19. Правда, только на твердых, непористых поверхностях. Обработка машины занимает в среднем 10 минут. Интерьер обрабатывают прямым нанесением спрея на элементы обивки, климатическую систему — через отверстия забора наружного воздуха. Цены начинаются от 19,95 долларов (около 1500 рублей).