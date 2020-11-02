Mitsubishi выпустит два новых электрокара

Разработку первого электрокара Mitsubishi планирует завершить в 2021 финансовом году, который в Японии заканчивается в марте 2022 года. О модели почти ничего не известно, кроме того факта, что она будет создана в Китае совместно с Guangzhou Automobile Group (GAC).

Вторая электрическая новинка, по предварительным данным, будет представлять собой небольшой электромобиль. В его разработке Mitsubishi поможет партнёр по альянсу – японский Nissan.

При этом уже известно, что Mitsubishi i-MiEV, который является первой «зелёной» моделью японской марки и первым полностью электрическим серийным автомобилем в мире, снимут с производства до конца нынешнего фискального года из-за низкого спроса. С момента его появления в 2009 Mitsubishi удалось реализовать только 32 тысячи экземпляров электромобиля.

Что касается новых гибридов Mitsubishi, то первым из них станет Eclipse Cross, обновившийся в октябре. Кроссовер, впервые получивший бензоэлектрическую силовую установку, появится в продаже в Японии до конца 2020 года. Вторым гибридную версию получит «старший» Outlander нового поколения, который будет технически унифицирован с Nissan X-Trail, а третьим – минивэн Xpander, доступный на рынках Юго-восточной Азии.