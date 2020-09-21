Первый серийный электрокар снимут с производства

Причина такого шага заключается как в жёсткой конкуренции в сегменте, так и в плохих показателях продаж. С момента своего появления в 2009 году i-MiEV вышел на рынки более 50 стран мира, включая Японию, страны Евросоюза и США. За это время Mitsubishi удалось реализовать в сумме только 32 тысячи экземпляров электромобиля.

В компании отметили, что не располагают финансовыми ресурсами, которые можно было бы направить на модернизацию i-MiEV. Однако Mitsubishi планирует заняться разработкой преемника «батарейного» хэтчбека совместно с Nissan, который является партнёром компании по альянсу. Базой для новой модели, которая будет представлена не ранее 2023 года, может стать платформа разработки Nissan – к примеру, новая CMF-EV, на которой построен кроссовер Ariya.

Mitsubishi i-MiEV стал первым электрокаром, вышедшим на российский рынок в 2011 году. Он оснащается электромотором мощностью 67 лошадиных сил и развивает скорость до 130 километров в час. Запас хода хэтчбека без подзарядки составляет всего 150 километров.