Появились подробности о новом Mitsubishi Outlander

Босс Mitsubishi Europe не назвал платформу, на которой будет базироваться новый Outlander, но вероятнее всего кроссовер разделит техническую начинку с Nissan X-Trail и Qashqai следующих поколений. Ожидается, что внешность нового «Аутлендера» будет выполнена по мотивам прошлогоднего концепта Engelberg Tourer.

В Европе японская фирма сделает ставку на электрифицированные версии вседорожника и рассчитывает развить успехи текущего Outlander PHEV, который стал самым популярным подзаряжаемым гибридом в Европе. Общие продажи Mitsubishi в Европе выросли на семь процентов по итогам первых девяти месяцев 2019 года — успехом компания обязана неувядающему «Аутлендеру», которому в марте исполнится восемь лет.