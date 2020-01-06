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Появились подробности о новом Mitsubishi Outlander

Бестселлер Mitsubishi может разделить «тележку» CMF-С/D c Nissan X-Trail

© Mitsubishi Engelberg Tourer Concept`2019
Сергей Ильин
Руководитель европейского филиала Mitsubishi Бернар Луар раскрыл подробности о новом Outlander в беседе с Automotive News Europe. Вседорожник четвёртого поколения дебютирует во втором полугодии, будет спроектирован на платформе альянса Renault-Nissan и сохранит подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Босс Mitsubishi Europe не назвал платформу, на которой будет базироваться новый Outlander, но вероятнее всего кроссовер разделит техническую начинку с Nissan X-Trail и Qashqai следующих поколений. Ожидается, что внешность нового «Аутлендера» будет выполнена по мотивам прошлогоднего концепта Engelberg Tourer.

В Европе японская фирма сделает ставку на электрифицированные версии вседорожника и рассчитывает развить успехи текущего Outlander PHEV, который стал самым популярным подзаряжаемым гибридом в Европе. Общие продажи Mitsubishi в Европе выросли на семь процентов по итогам первых девяти месяцев 2019 года — успехом компания обязана неувядающему «Аутлендеру», которому в марте исполнится восемь лет.

Бернар Луара анонсировал ещё одну новинку в течение 2020 года — топ-менеджер упомянул о новом кроссовере, более компактном, чем Outlander. О какой модели идёт речь сказать трудно, ведь Eclipse Cross дебютировал в 2017 году, и для рестайлинга прошло слишком мало времени, а премьера обновлённого ASX состоялась в 2019 году.

Также руководитель европейского филиала Mitsubishi подтвердил сокращение гаммы дизельных вседорожников: в 2020 году версий на тяжёлом топливе лишатся ASX и Eclipse Cross.

Источник: Automotive News Europe