Mitsuoka показала эскиз нового загадочного ретро-родстера
Дизайн автомобиля напоминает классические американские родстеры 1950−60-х годов — в частности, Corvette C1. Эскиз подписан Таканори Аоки, который ранее разработал модели Himiko и Rock Star.
Ожидается, что новинка, как и предшественники, будет построена на платформе Mazda MX-5. Под капотом, вероятно, окажется 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 181 л.с. Машина получит задний привод, механическую или автоматическую коробку передач на выбор. Название модели пока не раскрывается.
Mitsuoka обещает опубликовать новые изображения в июле, августе и сентябре, а полноценная презентация пройдёт в ноябре. Автомобиль, скорее всего, выпустят ограниченным тиражом только для японского рынка.
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