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Опубликовано 09 июля 2026, 11:48
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Младший Lixiang L6 получит огромный тачскрин по примеру старших моделей

Марка Lixiang анонсировала большое обновление гибридного кроссовера L6. Китайский автопроизводитель Lixiang готовит премьеру рестайлинговой модификации кроссовера Li L6. Уже опубликованы первые снимки интерьера: если верить опубликованным фотографиям, в салоне появится сверширокий центральный тачскрин, которым располагают старшие модели марки.
Li L6
Li L6
© Li Auto
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Помимо стилистических обновлений рестайлинг должен принести более производительное «железо», а также расширенный набор датчиков, чтобы система автопилота по своим возможностям не уступала флагманскому Li L9.

Также доработке подвергнутся рулевое колесо, обшивки дверей, центральная консоль и вентиляционные дефлекторы. Плюс производителем обещано улучшение качества отделочных материалов и внедрение премиальной акустики.

В нынешнем варианте Li L6 полагается бензиновая турбочётверка 1.5 (154 л.с.), выполняющая задачи генератора. Младшая модель имеет двухмоторный полный привод (407 л.с., 529 Н·м) и литий-железо-фосфатную батарею (36,8 кВт·ч).

До «сотни» автомобиль длиной 4925 мм ускоряется за 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода на электротяге по циклу WLTC составляет 182 км, а суммарый пробег равен 1160 км.

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Автор:Алексей Кованов
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