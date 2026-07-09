Младший Lixiang L6 получит огромный тачскрин по примеру старших моделей

Помимо стилистических обновлений рестайлинг должен принести более производительное «железо», а также расширенный набор датчиков, чтобы система автопилота по своим возможностям не уступала флагманскому Li L9.

Также доработке подвергнутся рулевое колесо, обшивки дверей, центральная консоль и вентиляционные дефлекторы. Плюс производителем обещано улучшение качества отделочных материалов и внедрение премиальной акустики.

В нынешнем варианте Li L6 полагается бензиновая турбочётверка 1.5 (154 л.с.), выполняющая задачи генератора. Младшая модель имеет двухмоторный полный привод (407 л.с., 529 Н·м) и литий-железо-фосфатную батарею (36,8 кВт·ч).

До «сотни» автомобиль длиной 4925 мм ускоряется за 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода на электротяге по циклу WLTC составляет 182 км, а суммарый пробег равен 1160 км.

Читайте также: