Tesla показала, как рождается Model 3

В ролике показан конвейер сборочной площадки во Фримонте. Сейчас предприятие выпускает около 5-7 тысяч экземпляров Model 3 в неделю, при том что изначально у компании были проблемы с запуском машины в серию. Так, в третьем квартале 2017 года компания выпустила всего 260 автомобилей вместо запланированных полутора тысяч. Затем «Тесле» приходилось разбираться с поставщиком бракованных запчастей, несвоевременной доставкой производственного оборудования, а также настройкой узловых систем конвейера на фабриках в Калифорнии и Неваде.

Как говорится в сообщении «Теслы», за 2018 года компания продала в общей сложности 245 240 автомобилей, из которых 145,8 тысячи – это Model 3. В четвертом квартале компании удалось собрать почти 61,4 тысячи экземпляров модели, что на 15 процентов больше, чем в третьем квартале.