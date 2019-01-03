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14:54

Tesla показала, как рождается Model 3

Компания опубликовала видео с процессом сборки автомобиля

Компания Tesla опубликовала ролик, в котором можно посмотреть, как собирают седан Model 3. В ускоренном видео весь процесс производства продемонстрировали за 48 секунд.

В ролике показан конвейер сборочной площадки во Фримонте. Сейчас предприятие выпускает около 5-7 тысяч экземпляров Model 3 в неделю, при том что изначально у компании были проблемы с запуском машины в серию. Так, в третьем квартале 2017 года компания выпустила всего 260 автомобилей вместо запланированных полутора тысяч. Затем «Тесле» приходилось разбираться с поставщиком бракованных запчастей, несвоевременной доставкой производственного оборудования, а также настройкой узловых систем конвейера на фабриках в Калифорнии и Неваде.

Как говорится в сообщении «Теслы», за 2018 года компания продала в общей сложности 245 240 автомобилей, из которых 145,8 тысячи – это Model 3. В четвертом квартале компании удалось собрать почти 61,4 тысячи экземпляров модели, что на 15 процентов больше, чем в третьем квартале.

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Базовая версия Tesla Model 3 в США стоит от 35 тысяч долларов. Такой вариант может проехать без подзарядки около 418 километров, а с места до 96 километров в час разогнаться за 5,6 секунды.

Топовые полноприводные варианты Long Range и Performance способны проехать на одной зарядке до 499 километров. Первую «сотню» такие автомобили набирают за 4,5 и 3,3 секунды соответственно.

Дистрибьютором Tesla в России является компания Moscow Tesla Club. Предзаказ на электрокары можно оформить через «Связной». Цена Model 3 — от 3 550 000 рублей.

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