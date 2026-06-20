Могла делать лед: раскрыли секрет минивэна Toyota 80-х

У Toyota давно сложилась репутация производителя надёжных и качественных автомобилей. Тем не менее многие по-прежнему считают её модели скучными и невыразительными. Как и любой бренд, Toyota сталкивалась с неудачами, но при этом создала немало культовых машин и внедрила технологии, которые повлияли на всю индустрию. Классический фургон LiteAce, например, имел несколько необычных особенностей, правда одна из них так и не стала массовой.

Минивэн Toyota 1984 — начала 1990‑х годов оснащался опциями, которые не встретишь в современных Rolls‑Royce или Mercedes‑Maybach. Помимо холодильника, в нём был встроенный льдогенератор — настоящая морозилка в консоли.

Компания Toyota разместила холодильник Cool & Hot Box в консоли между передними сиденьями. В него помещалось шесть банок с напитками, а отдельная морозильная камера оснащалась двумя лотками для льда, которые заполнялись водой и быстро замерзали. Охлаждение происходило за счёт трубок хладагента от двухзонного кондиционера — эта система была доступна в качестве дополнительной опции.

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