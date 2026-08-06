Опубликовано 06 августа 2026, 11:341 мин.
Могут представлять угрозу: какие китайские грузовики запретили в России
Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории России ряда транспортных средств марок Dongfeng и Zoomlion из-за выявленных нарушений требований безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Уточняется, что эти машины могут представлять угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.
© Zoomlion
В список машин вошли Dongfeng типа DFV4198, а также DFV KC — это седельный тягач и строительное шасси, соответственно. На последних, как правило, базируются самосвалы, бетоносмесители и другие надстройки.
Zoomlion — это один из крупнейших китайских государственных машиностроительных концернов, специализирующийся на разработке и производстве строительной, сельскохозяйственной, коммунальной и пожарной спецтехники.
У марки Zoomlion под запрет попали четыре модели: ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4. Серия ZTC — это колёсные краны, а TMCP — колёсные автобетононасосы.
Как выяснил журнал Motor, линейку ZTC-3 россиянам предлагали под слоганом «Лучший [в линейке бренда Zoomlion] кран для зарaбатывания денег».
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Источник:ТАСС
Автор:Алексей Кованов
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